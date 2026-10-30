Ростовские врачи впервые на юге России провели аллогенную трансплантацию костного мозга

Сложнейшую операцию провели 1 октября девочке. Аллогенная трансплантация, при которой донорский костный мозг пересаживается от другого человека, требует точного иммунологического подбора и сопряжена с рисками отторжения и инфекционных осложнений. До сих пор пациентам с такими показаниями из южных регионов приходилось выезжать за операцией в Москву и Петербург — теперь весь цикл лечения замкнут в Ростове-на-Дону.