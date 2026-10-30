Владелец белгородского «Монокристалла» предъявил ему долг на 780 млн рублей

Финансовый кризис обоих заводов группы напрямую связан с тяжелыми повреждениями белгородской площадки в результате атак ВСУ в 2023 году. На полное восстановление мощностей требовалось около двух лет, однако к концу 2024 года речь шла только о 30%, а в 2025 году показатель составил 25%. Прямые потери выручки от простоя оборудования в 2024 году оценивались в 3 млрд руб.