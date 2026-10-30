Владелец белгородского «Монокристалла» предъявил ему долг на 780 млн рублей
Требования на 779,9 млн руб. заявило ставропольское АО «Монокристалл» в рамках банкротного дела своего дочернего предприятия — ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"». Арбитражный суд Белгородской области решил рассмотреть их 26 ноября, следует из картотеки арбитражных дел.
Арбитраж удовлетворил просьбу АО «Монокристалл» об отсрочке оплаты госпошлины в связи с трудным финансовым положением компании. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в июле в отношении нее ввели процедуру наблюдения по ее же иску о самобанкротстве. Предприятие заявляло о неисполненных обязательствах на 15 млрд руб. В конце сентября потенциальные кредиторы заявили требования к нему на 9,7 млрд руб.
Ранее в рамках дела о банкротстве белгородского «Монокристалла» свои требования обозначили «Юникредит банк» на 993,2 млн руб. и министерство экономического развития и промышленности Белгородской области на 646,8 млн руб. Ведомство требует вернуть основной долг по соглашению от 31 мая 2024 года о предоставлении бюджетного гранта на реструктуризацию и модернизацию производства синтетического сапфира.
Процедура наблюдения в отношении белгородского завода была введена в сентябре 2026 года, временным управляющим был утвержден Тимур Узбеков.
Финансовый кризис обоих заводов группы напрямую связан с тяжелыми повреждениями белгородской площадки в результате атак ВСУ в 2023 году. На полное восстановление мощностей требовалось около двух лет, однако к концу 2024 года речь шла только о 30%, а в 2025 году показатель составил 25%. Прямые потери выручки от простоя оборудования в 2024 году оценивались в 3 млрд руб.