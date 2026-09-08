Белгородский завод сапфиров попал на первую стадию банкротства

Арбитражный суд Белгородской области ввел первую стадию банкротства — наблюдение — в ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел. При этом резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Белгородское предприятие подало иск о самобанкротстве в начале июля. Уточнялось, что размер задолженности перед кредиторами составляет 2,6 млрд руб.

В конце того же месяца Арбитражный суд Ставропольского края ввел наблюдение в отношении учредителя белгородского завода — ставропольского АО «Монокристалл». Рассмотрение отчета временного управляющего Валерия Бугаева было назначено на 15 декабря. Это предприятие также обратилось в суд с иском о самобанкротстве — из-за долгов на 15 млрд руб. В конце августа в дело вступила местная прокуратура.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», банкротство ставропольского завода напрямую связано с критическим повреждением его ключевого актива — ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"». Предприятие получило серьезные разрушения в результате атак ВСУ в 2023 году. На полное восстановление производственных мощностей требовалось около двух лет, однако к концу 2024 года речь шла только о 30%, а в 2025-м — о 25%. Компания оценила потери выручки в 2024 году от остановки производства в 3 млрд руб.

Алина Морозова