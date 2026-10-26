«Юникредит банк» заявил к белгородскому заводу сапфиров требования почти на 1 млрд
Арбитражный суд Белгородской области принял к рассмотрению заявление АО «Юникредит банк» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"» (БЗС) задолженности в размере 993,2 млн руб. Об этом говорится в определении суда.
Основанием для обращения в суд стали три кредитных соглашения, заключенных в 2018 и 2022 годах. Заседание по рассмотрению обоснованности претензий назначено на 26 ноября.
Ранее региональное министерство экономического развития и промышленности заявило претензии на 646,8 млн руб. Ведомство требует вернуть основной долг по соглашению от 31 мая 2024 года о предоставлении бюджетного гранта на реструктуризацию, модернизацию и приобретение оборудования для выпуска синтетического сапфира. Решение об отказе или включении примут 24 ноября. Общая сумма уже принятых судом претензий кредиторов к БЗС на середину октября составляла 647,9 млн руб.
Помимо банка и министерства, свои требования к должнику заявили ООО «Транспортная компания "Белогор"» (355,9 тыс. руб.), индивидуальный предприниматель Евгений Алтухов (335,7 тыс. руб.), ООО «Фланец-комплект» (240 тыс. руб.), ООО «Байкал-Сервис ТК» (94,9 тыс. руб.) и ООО «ТК Спутник» (60,9 тыс. руб.). Разбирательства по этим требованиям состоятся 10, 12 и 24 ноября. Отдельно в материалах дела фигурирует заявление Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Саратовской области о включении в реестр задолженности в размере 30,1 млн руб. Заседание по нему назначено на 29 октября. Итоговое заседание по рассмотрению отчета временного управляющего запланировано на 26 января 2027 года.
Белгородский завод сапфиров входит в структуру ставропольского АО «Монокристалл» (ранее принадлежало нидерландскому «Монокристалл Н.В.» и ставропольскому же АО «Концерн Энергомера»), в отношении которого в конце июля также ввели наблюдение при задолженности в 15 млрд руб. Дочернее белгородское предприятие подало иск о самобанкротстве месяцем ранее.
На 31 мая совокупный размер обязательств БЗС достиг 2,612 млрд руб.
Балансовая стоимость активов — 2,929 млрд руб.
На расчетных счетах компании на момент обращения в суд было 46,2 тыс. руб.
Финансовый кризис на заводе связан с тяжелыми повреждениями белгородской производственной площадки в результате атак ВСУ в 2023 году. По оценке руководства, на восстановление мощностей требовалось около двух лет, однако к концу 2024 года их удалось восстановить лишь на 30%, а в 2025 году показатель составил 25%. Только прямые потери выручки от простоя оборудования в 2024 году оценивались в 3 млрд руб.