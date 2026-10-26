«Юникредит банк» заявил к белгородскому заводу сапфиров требования почти на 1 млрд

Финансовый кризис на заводе связан с тяжелыми повреждениями белгородской производственной площадки в результате атак ВСУ в 2023 году. По оценке руководства, на восстановление мощностей требовалось около двух лет, однако к концу 2024 года их удалось восстановить лишь на 30%, а в 2025 году показатель составил 25%. Только прямые потери выручки от простоя оборудования в 2024 году оценивались в 3 млрд руб.