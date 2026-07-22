Началась процедура банкротства учредителя белгородского завода сапфиров

Арбитражный суд Ставропольского края признал обоснованным заявление АО «Монокристалл» (учредитель белгородского завода сапфиров «Монокристалл») о собственной несостоятельности и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Временным управляющим утвержден Валерий Бугаев. Рассмотрение дела по итогам наблюдения назначено на 15 декабря. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ставропольский арбитраж принял к производству иск «Монокристалла» в середине июня. Компания заявляла, что не исполнила обязательства перед кредиторами на сумму порядка 15 млрд руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», банкротство ставропольского завода напрямую связано с критическим повреждением его ключевого актива — ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"». Предприятие получило серьезные разрушения в результате обстрелов ВСУ в 2023 году. На полное восстановление производственных мощностей требовалось около двух лет, однако к концу 2024 года речь шла только о 30%, а в 2025-м — о 25%. Компания оценила потери выручки в 2024 году от остановки производства в 3 млрд руб.

В начале июля Арбитражный суд Белгородской области принял к производству иск ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"» о самобанкротстве. Размер задолженности компании перед кредиторами составляет 2,6 млрд руб. Предварительное заседание по делу назначено на 25 августа.

Алина Морозова