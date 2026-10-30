Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе БПЛА
Генеральный директор ГУП ДНР «Донецкая железная дорога», депутат городского округа Харцызск Игорь Лебезнев погиб при ударе беспилотников ВСУ. Об этом сообщила администрация муниципалитета.
«Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам», — указано в сообщении пресс-службы. Информацию подтвердили в Минтрансе ДНР.
«Министерство транспорта ДНР выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Викторовича, его коллегам и всему коллективу Донецкой железной дороги», — добавили в ведомстве. У Игоря Лебезнева осталось двое детей. Минтранс заверил, что поможет его семье.