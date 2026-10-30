Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе БПЛА

«Министерство транспорта ДНР выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Викторовича, его коллегам и всему коллективу Донецкой железной дороги», — добавили в ведомстве. У Игоря Лебезнева осталось двое детей. Минтранс заверил, что поможет его семье.