Попрошайкам подали сроки
Осуждены члены ОПС, обманывавшие в Шереметьево участников спецоперации
Суд назначил 18 и 17 лет колонии членам лобненской группировки Дмитрию Боглаеву и Руслану Хусенову. По версии следствия, они возглавляли «бригаду попрошаек» в преступном сообществе (ОПС), похищавшем деньги у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Пять уроженок Украины, обманом выманивавшие крупные суммы у потерпевших, получили от 8 до 12 лет. Их адвокаты будут обжаловать приговор: они настаивают, что попрошайки в ОПС не входили, а лишь платили «лобненским» за право самостоятельно «работать» в аэропорту.
Химкинский горсуд Московской области 30 октября вынес приговор по делу Дмитрия Боглаева (Спортик), Руслана Хусенова (Ахмед), уроженок Луганской области Украины (ныне ЛНР) Натальи Солдатенко, ее дочерей Кристины Солдатенко и Зои Череповской, Риммы Полудановой и Азалии Хамидуллиной. В зависимости от роли они обвинялись в руководстве структурным подразделением преступного сообщества или участии в нем и мошенничестве, совершенном организованной группой в составе преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Боглаев и Хусенов получили соответственно 18 и 17 лет колонии (гособвинение просило по 22 года) и штрафы в размере 4 млн руб. каждому, женщины — от 10 до 12 лет (как и требовала прокуратура), также со штрафами.
Как рассказывал ранее “Ъ”, по версии СКР, лидеры крупной подмосковной лобненской группировки в 2018 году решили взять под контроль территорию аэропорта для совершения имущественных преступлений против пассажиров. В начале 2022 года злоумышленники все чаще стали выбирать на роль жертв участников СВО: те обычно не торговались, на поездки и дополнительные услуги соглашались быстро, иногда бывали в состоянии алкогольного опьянения, что облегчало аферистам задачу.
В ОПС, считает следствие, входило несколько структурных звеньев: попрошайки, «зазывалы», таксисты и группа сотрудников линейного отдела полиции, которые выполняли роль наводчиков и одновременно препятствовали возбуждению дел по заявлениям пострадавших от ОПС. Всего в уголовном деле, по которому проходят более 40 обвиняемых, 57 эпизодов.
По версии следствия, женскую «бригаду», участницам которой, за исключением Натальи Солдатенко, не было и тридцати лет, лидеры ОПС вовлекли в преступный промысел в начале 2022 года. Фигурантки, говорится в деле, выбирали пассажиров побогаче или участников СВО и пытались их разжалобить, упирая на свое бедственное положение приезжих из зоны боевых действий. Девушки говорили, что потеряли кошелек или билет на самолет, и просили помочь. Для правдоподобия носили с собой чемоданы и сумки, показывали паспорта с пропиской в ЛНР. Нередко просили деньги на дальние рейсы, чтобы выбить суммы побольше.
Так, одна из попрошаек выманила у потерпевшего 35 тыс. руб., рассказав жалостливую историю о том, что ей нужно навестить раненого отца в госпитале во Владивостоке. В среднем «улов» попрошайки составлял от 10 тыс. до 30 тыс. руб., но в деле упоминаются потерпевшие, отдавшие девушкам 70 тыс. и 80 тыс. руб., а одна из Солдатенко однажды раскрутила жертву на 200 тыс. руб. Часть заработка, по версии следствия, девушки через Ахмеда передавали лидерам ОПС. Всего в деле попрошаек 17 эпизодов, общий ущерб составил около 800 тыс. руб. Среди потерпевших указаны несколько участников СВО.
Все подсудимые категорически отрицали участие попрошаек в ОПС. Девушки были согласны с обвинением в мошенничестве.
По их словам, когда они решили заняться попрошайничеством в аэропорту, их быстро вычислил Ахмед, который сказал, что за право работать в терминалах каждой нужно платить 2 тыс. руб. за день. Позже «входной билет» подорожал до 5 тыс. руб. Никого из предполагаемых лидеров ОПС, утверждают фигурантки, они не знают, не общались с ними, деньги платили только за право попрошайничать, ни о каких отчислениях якобы в пользу преступного сообщества речи вообще не заходило.
Дмитрий Боглаев с Русланом Хусеновым занимали ту же позицию. Первый, как сообщал ранее “Ъ”, рассказывал следствию, что в принципе не мог участвовать в преступлениях против участников СВО, поскольку его собственный брат находится на передовой. Боглаев признал вину в участии в ОПС, но не в руководстве структурным подразделением.
Дмитрий Боглаев заявил, что лишь следил за тем, чтобы попрошайки и не входившие в ОПС таксисты платили «арендную плату» за право работать в аэропорту, а с теми, кто от этого уклонялся, проводил «разъяснительные беседы».
Если его признают виновным в участии в ОПС, говорил Боглаев, то это будет справедливо и он сможет ходатайствовать о заключении контракта с Минобороны и отправке на передовую.
«С приговором не согласен ввиду его заведомо обвинительного уклона и нарушения принципа состязательности, мы даже заявляли отвод судье,— сказал “Ъ” адвокат Боглаева Павел Чигилейчик.— Нам отказали в допросе одного из предполагаемых лидеров ОПС, который подтвердил бы нашу позицию: Боглаев не руководил попрошайками, а как рядовой участник сообщества лишь вымогал у них так называемую аренду по фиксированной ставке».
По словам защитника, суд отказался изучить имеющийся в деле диск, на котором содержится информация с банковских карт попрошаек. Она свидетельствует о том, что никакой доли своей преступной прибыли они ОПС не отдавали, а тратили полученные от потерпевших деньги исключительно по своему усмотрению. Соответственно, считает защита, у фигурантов не было единого умысла с лобненским ОПС на получение материальной выгоды. «Конституционный суд запретил судам отказывать в осмотре вещественных доказательств по уголовным делам. Будем надеяться, что апелляционная инстанция объективно отнесется к нашим доводам»,— заключил защитник.