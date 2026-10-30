Попрошайкам подали сроки

По версии следствия, женскую «бригаду», участницам которой, за исключением Натальи Солдатенко, не было и тридцати лет, лидеры ОПС вовлекли в преступный промысел в начале 2022 года. Фигурантки, говорится в деле, выбирали пассажиров побогаче или участников СВО и пытались их разжалобить, упирая на свое бедственное положение приезжих из зоны боевых действий. Девушки говорили, что потеряли кошелек или билет на самолет, и просили помочь. Для правдоподобия носили с собой чемоданы и сумки, показывали паспорта с пропиской в ЛНР. Нередко просили деньги на дальние рейсы, чтобы выбить суммы побольше.