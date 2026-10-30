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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
ПроисшествияПроцессы

Попрошайкам подали сроки

Осуждены члены ОПС, обманывавшие в Шереметьево участников спецоперации
Суд назначил 18 и 17 лет колонии членам лобненской группировки Дмитрию Боглаеву и Руслану Хусенову. По версии следствия, они возглавляли «бригаду попрошаек» в преступном сообществе (ОПС), похищавшем деньги у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Пять уроженок Украины, обманом выманивавшие крупные суммы у потерпевших, получили от 8 до 12 лет. Их адвокаты будут обжаловать приговор: они настаивают, что попрошайки в ОПС не входили, а лишь платили «лобненским» за право самостоятельно «работать» в аэропорту.
Член лобненской ОПГ и фигурант дела об ограблении участников СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев

Член лобненской ОПГ и фигурант дела об ограблении участников СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев

Семейный архив

Химкинский горсуд Московской области 30 октября вынес приговор по делу Дмитрия Боглаева (Спортик), Руслана Хусенова (Ахмед), уроженок Луганской области Украины (ныне ЛНР) Натальи Солдатенко, ее дочерей Кристины Солдатенко и Зои Череповской, Риммы Полудановой и Азалии Хамидуллиной. В зависимости от роли они обвинялись в руководстве структурным подразделением преступного сообщества или участии в нем и мошенничестве, совершенном организованной группой в составе преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Боглаев и Хусенов получили соответственно 18 и 17 лет колонии (гособвинение просило по 22 года) и штрафы в размере 4 млн руб. каждому, женщины — от 10 до 12 лет (как и требовала прокуратура), также со штрафами.
Как рассказывал ранее “Ъ”, по версии СКР, лидеры крупной подмосковной лобненской группировки в 2018 году решили взять под контроль территорию аэропорта для совершения имущественных преступлений против пассажиров. В начале 2022 года злоумышленники все чаще стали выбирать на роль жертв участников СВО: те обычно не торговались, на поездки и дополнительные услуги соглашались быстро, иногда бывали в состоянии алкогольного опьянения, что облегчало аферистам задачу.
В ОПС, считает следствие, входило несколько структурных звеньев: попрошайки, «зазывалы», таксисты и группа сотрудников линейного отдела полиции, которые выполняли роль наводчиков и одновременно препятствовали возбуждению дел по заявлениям пострадавших от ОПС. Всего в уголовном деле, по которому проходят более 40 обвиняемых, 57 эпизодов.
По версии следствия, женскую «бригаду», участницам которой, за исключением Натальи Солдатенко, не было и тридцати лет, лидеры ОПС вовлекли в преступный промысел в начале 2022 года. Фигурантки, говорится в деле, выбирали пассажиров побогаче или участников СВО и пытались их разжалобить, упирая на свое бедственное положение приезжих из зоны боевых действий. Девушки говорили, что потеряли кошелек или билет на самолет, и просили помочь. Для правдоподобия носили с собой чемоданы и сумки, показывали паспорта с пропиской в ЛНР. Нередко просили деньги на дальние рейсы, чтобы выбить суммы побольше.
Так, одна из попрошаек выманила у потерпевшего 35 тыс. руб., рассказав жалостливую историю о том, что ей нужно навестить раненого отца в госпитале во Владивостоке. В среднем «улов» попрошайки составлял от 10 тыс. до 30 тыс. руб., но в деле упоминаются потерпевшие, отдавшие девушкам 70 тыс. и 80 тыс. руб., а одна из Солдатенко однажды раскрутила жертву на 200 тыс. руб. Часть заработка, по версии следствия, девушки через Ахмеда передавали лидерам ОПС. Всего в деле попрошаек 17 эпизодов, общий ущерб составил около 800 тыс. руб. Среди потерпевших указаны несколько участников СВО.
Все подсудимые категорически отрицали участие попрошаек в ОПС. Девушки были согласны с обвинением в мошенничестве.
По их словам, когда они решили заняться попрошайничеством в аэропорту, их быстро вычислил Ахмед, который сказал, что за право работать в терминалах каждой нужно платить 2 тыс. руб. за день. Позже «входной билет» подорожал до 5 тыс. руб. Никого из предполагаемых лидеров ОПС, утверждают фигурантки, они не знают, не общались с ними, деньги платили только за право попрошайничать, ни о каких отчислениях якобы в пользу преступного сообщества речи вообще не заходило.
Дмитрий Боглаев с Русланом Хусеновым занимали ту же позицию. Первый, как сообщал ранее “Ъ”, рассказывал следствию, что в принципе не мог участвовать в преступлениях против участников СВО, поскольку его собственный брат находится на передовой. Боглаев признал вину в участии в ОПС, но не в руководстве структурным подразделением.
Дмитрий Боглаев заявил, что лишь следил за тем, чтобы попрошайки и не входившие в ОПС таксисты платили «арендную плату» за право работать в аэропорту, а с теми, кто от этого уклонялся, проводил «разъяснительные беседы».
Если его признают виновным в участии в ОПС, говорил Боглаев, то это будет справедливо и он сможет ходатайствовать о заключении контракта с Минобороны и отправке на передовую.
«С приговором не согласен ввиду его заведомо обвинительного уклона и нарушения принципа состязательности, мы даже заявляли отвод судье,— сказал “Ъ” адвокат Боглаева Павел Чигилейчик.— Нам отказали в допросе одного из предполагаемых лидеров ОПС, который подтвердил бы нашу позицию: Боглаев не руководил попрошайками, а как рядовой участник сообщества лишь вымогал у них так называемую аренду по фиксированной ставке».
По словам защитника, суд отказался изучить имеющийся в деле диск, на котором содержится информация с банковских карт попрошаек. Она свидетельствует о том, что никакой доли своей преступной прибыли они ОПС не отдавали, а тратили полученные от потерпевших деньги исключительно по своему усмотрению. Соответственно, считает защита, у фигурантов не было единого умысла с лобненским ОПС на получение материальной выгоды. «Конституционный суд запретил судам отказывать в осмотре вещественных доказательств по уголовным делам. Будем надеяться, что апелляционная инстанция объективно отнесется к нашим доводам»,— заключил защитник.
Александр Александров
Мошенничество и хищения
Бандитизм
Аэропорт Шереметьево