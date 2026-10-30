Чек проконтролирует робот
Как автоматическая проверка может ударить по добросовестным плательщикам
Федеральная налоговая служба начала проверять самозанятых с помощью робота. В ведомстве уточнили, что речь о тех, кто может скрывать доходы через аннулирование чеков. С начала года общая сумма штрафов достигла 300 млн руб. Всего нарушения выявили у 3 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход. То есть в среднем с каждого из них взыскали дополнительные 100 тыс. руб.
В службе добавили, что красным флагом стала систематическая отмена чеков в течение определенного периода. Также подозрение может вызвать аннулирование фискальных документов со стороны банка или платформы. Это создает большой риск для добросовестных плательщиков, отмечает президент «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов:
«Важно, чтобы налоговая модель различала намеренное сокрытие выручки и обычную корректировку. Например, самозанятый мог ошибиться в сумме или реквизитах, а возврат платежа или отмена операции могли произойти на стороне банка или же платформы. Поэтому нужно учитывать не только факт аннулирования, но и его причину, инициатора операции и движение денежных средств.
Мы считаем, что скоринговая модель должна помогать выявлять подозрительные закономерности, но ни в коем случае не подменять собой проверку конкретной ситуации. Также необходимо учитывать и причину аннулирования, и того, кто его инициировал: самозанятый это будет, банк или же платформа. А также сопоставлять аннулирование с движением денег: был ли возврат, поступала ли оплата повторно, сформирован ли новый чек. Не считать отдельное аннулирование достаточным основанием для вывода о нарушении.
Добросовестный исполнитель должен иметь возможность объяснить причину отмены чека и подтвердить её документами».
Нередко под удар попадают и крупные компании, которые сотрудничают с самозанятыми. Механизм контроля необходим, однако бизнес до конца не понимает, как он работает, рассказала руководитель бухгалтерского агентства «Траст Капитал» Ольга Кокарева:
«Есть такая проблема, когда самозанятый, получив деньги от своего клиента, выбив чек, передав этот чек клиенту, потом заходит, типа, и аннулирует, чтобы не платить налогов. Другой причины здесь нет. Клиент может не знать о том, что чек аннулирован. Я сталкивалась с такой историей, когда ничего с этим не можешь сделать, ты несешь ответственность.
Пока не очень понимаю, как будет налоговая сортировать фиктивное аннулирование от реального. Допустим, самозанятый по каким-то причинам вернул деньги. Он действительно должен аннулировать чек. Получил аванс, потом произошло расторжение договора, он вернул эти деньги, и дальше аннулирует чек, который перед этим выдал. Налоговая это может отследить только при том условии, что это все будет соответствовать банку: в банке деньги пришли, деньги возвращены. При этом, если это были наличные, полученные деньги, и возврат наличкой, то это вообще никак не проконтролировать.
Если робот допустит ошибку, то решаться это будет так же, как и сейчас. У нас аналогичная история уже существует при контроле предпринимателей, те, которые на системе упрощенки, на 6%. После того как предприниматель сдал декларацию, налоговая в автоматическом сначала режиме сверяет поступления по банку с твоей декларацией, которую ты сдал. Если есть расхождения, присылает требование. Дальше вступает уже конкретный живой инспектор в работе с конкретным живым предпринимателем».
На прошлой неделе в ФНС сообщили, что сформируют концепцию единого переходного режима для самозанятых и предпринимателей, которые подключены к автоматизированной упрощенной системе налогообложения.
По нынешним условиям, самозанятые платят 4% при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями. При этом сумма поступлений не должна превышать 2,4 млн руб. в год. Специальный режим истекает в 2028-м.