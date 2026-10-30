Чек проконтролирует робот

Пока не очень понимаю, как будет налоговая сортировать фиктивное аннулирование от реального. Допустим, самозанятый по каким-то причинам вернул деньги. Он действительно должен аннулировать чек. Получил аванс, потом произошло расторжение договора, он вернул эти деньги, и дальше аннулирует чек, который перед этим выдал. Налоговая это может отследить только при том условии, что это все будет соответствовать банку: в банке деньги пришли, деньги возвращены. При этом, если это были наличные, полученные деньги, и возврат наличкой, то это вообще никак не проконтролировать.