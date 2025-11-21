«Теперь мы начали стонать»

В регионах Черноземья продолжается обсуждение бюджетов на 2026 год. По подсчетам «Ъ-Черноземье», с учетом инфляции во всех областях макрорегиона возможно фактическое сокращение доходов и расходов. Проявившаяся еще в 2023-м тенденция только усиливается. Причем если в Воронежской и Тамбовской областях бюджеты уменьшаются в реальном, то в Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской — даже в номинальном выражении. В постатейном разрезе как минимум в четырех регионах заметно сокращение ключевых расходов, в том числе на ЖКХ, социальную сферу, задачи обороны (в приграничье). Эксперты объясняют это сокращением федеральной поддержки и снижением собственных доходов регионов из-за сложностей у бизнеса

В Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской областях в бюджетах 2026 года урезали расходные статьи

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Курская область

Курская облдума вчера приняла в первом чтении проект бюджета на 2026-й и будущую трехлетку. Согласно документу, в будущем году доходы и расходы существенно сократятся по сравнению с показателями исполнения бюджета 2025-го: до 115,7 и 120 млрд руб. В этом году доходы составляют 120,7 млрд руб., расходы — 133,7 млрд руб. При таком соотношении дефицит составит 4,2 млрд руб. Далее, по прогнозу, в 2027-м доходы составят 116, расходы — 118,3 млрд руб. В 2028-м — 118,4 и 120 млрд руб.

Приграничный регион сталкивается с сокращением бюджета во второй раз подряд после роста, наблюдавшегося двумя годами ранее: тогда доходы увеличились со 105,7 млрд в 2023-м до 156 млрд руб. в 2024-м. Разница объяснялась прежде всего ростом безвозмездных поступлений — с 38,9 млрд до 86,7 млрд руб. соответственно. В 2025-м году подпитка из федерального центра сократилась и на данный момент исполнение бюджета по доходам прогнозируется на уровне 120,7 млрд руб. Расходы в 2023 году составляли 113,4, в 2024-м — выросли до 153,2, в 2025-м, по прогнозу, снизятся до 133,7 млрд руб.

В проекте курского бюджета-2026, подсчитал «Ъ-Черноземье», серьезные сокращения по сравнению с предыдущим затронули статьи национальной обороны (–96%), социальной политики (–82%), национальной экономики (–17%).

Разделы нацобороны и соцполитики сокращены за счет отсутствия раздела «других вопросов нацобороны» и раздела «социальных выплат», к которому, по всей видимости, относятся субсидии пострадавшим от атак ВСУ.

Белгородская область

Белгородская облдума пока оценивает проект бюджета. В парламент он поступил 1 ноября. После обсуждения на комитетах законопроект рассмотрят в первом чтении. Пока ожидается, что доходная часть в 2026-м составит 160,3 млрд руб. Это наименьший показатель за последние три года. В 2023-м, согласно отчету об исполнении, доходы равнялись 168,3, в 2024-м — 165,5, в действующем бюджете прогнозируются в 170,4 млрд руб.

Расходы до этого росли три года подряд: со 170,2 млрд руб. в 2023-м до 175,8 в 2024-м и 184,2 в прогнозе на 2025-й. Но в 2026-м они должны сократиться до 173,8 млрд руб. Проектные значения на следующее двухлетие тоже уступают актуальным показателям 2025-го. В 2027-м доходы составят 174,7 млрд руб., расходы – 180,4 млрд руб. В 2028-м — 172,6 и 169,4 млрд руб.

Параметры бюджета Белгородской области на 2026 год показывают существенное сохранение расходов при прежнем уровне дефицита, который может достигнуть 13,5 млрд руб. (13,8 в 2025-м).

Серьезные сокращения затронули статьи социальной политики (–40%) и образования (–20%), а рост показали траты на обслуживание госдолга и межбюджетные трансферы (+90% и +78%). Наиболее любопытно выглядит 12-кратное сокращение расходов на национальную оборону: с 866,4 млн руб. в 2025-м этот раздел может сократиться до 70,3 млн руб. в 2026-м. В проекте будущего бюджета нет графы «другие вопросы в области национальной обороны», на которую в этом году закладывали 816,8 млн руб. Наибольший прирост в белгородском бюджете на следующий год показал раздел национальной экономики (+30%).

«Да, у нас сложная ситуация по доходам регионального бюджета. Поэтому задача правительства Белгородской области — найти индивидуальные решения, которые позволят не просто удержать ситуацию, а идти вперед»,— прокомментировал финансовое положение региона его глава Вячеслав Гладков.

Воронежская область

В действующем бюджете 2025 года, несмотря на инфляцию, прогнозируемые доходы — 194,7 млрд руб.— остаются на уровне 2023-го (193,7 млрд руб.) и меньше, чем в 2024-м (202,3 млрд руб.), тогда как расходы значительно выросли, достигнув 242,1 млрд руб. (в 2023-м — 188,7, в 2024-м — 201,2 млрд руб.). Как традиционно отмечают в региональном правительстве и областной думе, столь масштабный дефицит (47,4 млрд руб.) носит «технический характер» и в итоге покрывается различными источниками финансирования.

11 ноября депутаты облдумы рассмотрели в нулевом чтении законопроект о главном финансовом документе на предстоящий трехлетний период. Номинально увеличившись, ни доходы (216,3 млрд руб.), ни расходы (226 млрд руб.) 2026 года в реальном выражении с поправкой на инфляцию (8-10% в разные месяцы по оценке ЦБ) не дотягивают до параметров двухлетней давности. На 2027 год доходы и расходы запланированы в размере 222,8 и 232,6 млрд руб., на 2028-й — 232 и 240,4 млрд руб. соответственно.

При этом, как отметила, выступая в думе, региональный министр финансов Надежда Сафонова, 99% федеральных трансфертов уже доведены до регионов, и если в прошлые годы бюджет существенно менялся после «нулевого» чтения, то на этот раз корректировки будут минимальны. Проект воронежского бюджета-2026 пока не публиковался полностью, поэтому постатейно сравнить его с предыдущим не удалось.

Тамбовская область

Подобным же образом с поправкой на инфляцию реально сокращается бюджет в Тамбовской области: в 2023 году доходы составляли 72,4, расходы — 71,2 млрд руб., в 2024-м — 75,4 и 73,4 млрд руб., прогноз исполнения на 2025 год — 79 и 80,9 млрд руб. (дефицит — 1,9 млрд руб.). В поступившем в областную думу проекте главного финансового документа на 2026-й показатели существенно не поменялись. Доходы должны составить 79, расходы – 84,3 млрд руб. (дефицит поскочит до 5,3 млрд руб.). Далее в 2027 году доходы и расходы прогнозируются в объеме 81,7 и 80,7 млрд руб., в 2028-м — 85,7 и 84,6 млрд руб.

Согласно проекту, 2026 году самое существенное снижение (–30%) ждет сферу жилищно-коммунального хозяйства Тамбовщины: 2,7 млрд руб. в будущем году, против 3,9 млрд руб. в 2025 году.

При этом отрасль ЖКХ в регионе является наиболее проблемной: для нее характерны системные срывы в работе концессионеров, в частности, многократно переносимые сроки ремонта важных объектов. Расходы на социальную политику, напротив, вырастут на 20%. После прихода в регион новый губернатор Евгений Первышов неоднократно отмечал важность помощи семьям участников СВО.

Орловская область

Точно так же реально сокращается и бюджет Орловской области: в 2023 году доходы и расходы составили 56,7 и 58,4 млрд руб., в 2024-м — 57,9 и 57,6 млрд руб. Прогноз на 2025-й — 58,8 и 59,7 млрд руб. Еще 31 октября облсовет принял будущий бюджет в первом чтении.

По сравнению с действующим документом доходы и расходы в 2026 году — впервые в истории региона — сократятся даже номинально: до 58,2 и 59,1 млрд руб. Увеличение не планируется ни в 2027-м (58,8 и 59 млрд руб.), ни в 2028 году (доходы и расходы — по 59,3 млрд руб.).

Липецкая область

Бюджет Липецкой области сокращается стремительнее, чем в соседних регионах. Если в 2023 году доходы равнялись 115,7, а в 2024-м — 119,9 млрд руб., то уже прогноз на этот год составляет 106,8 млрд руб. Расходы одновременно выросли со 106,8 млрд в 2023-м до 131,4 и 135,7 млрд руб. в 2024 и 2025 годах.

Согласно проекту-2026, выход на прежние показатели в ближайшие три года не планируется. При этом масштабный дефицит постепенно будет сокращаться. В 2026 году доходы и расходы составят 103,5 и 116,3 млрд руб., в 2027-м — 104,9 и 110,1 млрд руб., в 2028-м — 107,1 и 111,3 млрд руб. соответственно.

Местные коммунисты в преддверии публичных слушаний по бюджету раскритиковали проект. Депутат местного облсовета от КПРФ Анатолий Шкатов написал в своем Telegram-канале, что при возросшем количестве аварий в сфере ЖКХ документ предусматривает 26%-ое сокращение расходов на обеспечение жителей региона качественным жильем, социальной и инженерной инфраструктурой. Также, по его словам, практически вчетверо сокращаются расходы на развитие промышленности региона, что ставит по сомнение масштабный проект по возрождению тракторного завода.

Прогноз экспертов

Кандидат экономических наук, директор Центра межрегиональных исследований ВГУ Дмитрий Ломсадзе подчеркивает, что практически во всех регионах речь идет не только о сокращении бюджетов, но и о росте дефицита. «Например, в Воронежской области раньше был небольшой, но профицит, а на 2026 год даже с учетом федеральных субсидий и субвенций запланирован дефицит в 9 млрд руб. Выхода два: приватизация областного имущества и займы у системообразующих банков на льготных условиях с компенсацией из федерального бюджета»,— отметил эксперт. При этом, по его мнению, сокращение бюджетов в нынешних политических и экономических условиях неизбежно.

«Неблагоприятная внешняя среда и санкции влияют на общую ситуацию в стране. С учетом денежной политики ЦБ не приходится говорить об экономической активности — промышленность и сельское хозяйство не могут существовать с такими процентами по кредитам и потихонечку "выходят из чата" — сокращают объем производства, товарную номенклатуру. Идет спад в строительстве, сфере услуг, ритейле. За счет этого возникают и проблемы с бюджетным наполнением. Если компания заявляет о своей убыточности, налог на прибыль не поступает. Хотя где-то есть рост — у оборонно-промышленного комплекса проблем нет»,— заключил господин Ломсадзе.

Бывший председатель городского совета Липецка, кандидат экономических наук Игорь Тиньков оценил ситуацию как «непростую». «Впрочем, за время работы я простой ситуации никогда не видел,— заметил он.— Легко и вольготно мы никогда не жили. Самая большая проблема в том, что у региональных бизнес-структур нет полноценного доступа к кредитному ресурсу, который бы помог в развитии. Дороговизна кредитов — одна из главных составляющих снижения доходности бюджетов. Бизнесу нужны деньги для того, чтобы полноценно заместить направления, из которых ушли иностранцы. Очень мешают и трудности в строительной сфере».

Другая сторона проблемы, по мнению эксперта, связана с сокращением федеральной поддержки. «Но ведь федеральные займы и субсидии только в последнее время позволяли развивать инфраструктуру — строить дороги, мосты, развивать трамвайное движение и т.п. Еще лет 15 назад об этом можно было только мечтать. К хорошему быстро привыкаешь, и вот теперь мы начали стонать»,— резюмировал господин Тиньков.

Юрий Голубь, Сергей Толмачев, Сергей Калашников