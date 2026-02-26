С жителей и бизнеса в Воронежской области собрали на 20% больше налогов в 2025-м

За 2025 год с жителей и бизнеса Воронежской области в консолидированный бюджет РФ (включает бюджеты всех уровней) собрали 330,8 млрд руб. налогов. Показатель превышает уровень 2024-го на 54,9 млрд руб. или 20%. Об этом накануне сообщила на коллегии по итогам прошлого года руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Наталья Харченко.

В том числе консолидированный бюджет Воронежской области за год пополнился на 204,6 млрд руб., что на 17,4 млрд, или на 9%, больше, чем в 2024-м. Налоговые доходы бюджета Воронежа за 2025 год составили 16,9 млрд руб., превысив показатель 2024-го на 2,6 млрд, или на 18%.

В 2025 году в Воронежской области одним из драйверов роста налоговых доходов, как отметил источник «Ъ-Черноземье» в УФНС, стала крайне высокая собираемость имущественных налогов с физлиц, которой не наблюдалось ранее. Она достигла практически 100%. В региональный бюджет поступило 6,59 из 6,62 млрд руб., начисленных к уплате. Поступления оказались примерно на 600 млн руб. или на 9,5% выше, чем годом ранее.

В УФНС напомнили, что основу доходной части консолидированного бюджета Воронежской области составляют три налога: на доходы физических лиц (НДФЛ, 44%), на прибыль организаций (21,8%) и налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения (8,7%).

Поступления по НДФЛ в Воронежской области за 2025 год достигли 89,7 млрд руб., увеличившись на 12,2 млрд, или на 15,7% к 2024-му.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что за девять месяцев 2025 года в консолидированный бюджет РФ от Воронежской области на тот момент поступило 234 млрд руб. налогов.

Кабира Гасанова