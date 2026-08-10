Девелопер высаживает наследников

Фонд «Горизонт» наследников основателя группы «Самолет» Михаила Кенина продал почти весь свой пакет в девелоперской компании. 18% в холдинге перешло казахстанскому фонду Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC под управлением Fonte Capital LTD. Сумма сделки могла составлять около 4,2 млрд руб., исходя из текущей капитализации компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Фонд «Горизонт» продал 18% акций группы «Самолет», сообщили в девелоперской компании. Покупателем выступила частная инвесткомпания Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited, зарегистрированная в Международном финансовом центре «Астана» и находящаяся под управлением Fonte Capital LTD. Сумму сделки в компании не раскрыли. Капитализация компании днем 10 августа составляла 23,4 млрд руб., говорится на Мосбирже. Исходя из этого, стоимость 18% акций составляла 4,2 млрд руб.

ГК «Самолет» — крупнейший в России по объему текущего строительства девелопер жилья. Этот показатель, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», составляет 4,27 млн кв. м. Выручка группы в 2025 году выросла на 8% год к году, до 366,8 млрд руб. Чистый убыток составил 2,3 млрд руб. против прибыли в размере 8,2 млрд руб. годом ранее. Держателями крупных пакетов акций также считаются Павел Голубков и Игорь Евтушевский. Также среди акционеров компании был совладелец группы «Киевская площадь» Год Нисанов, но в 2024 году он продал свой десятипроцентный пакет акций.

Фонд «Горизонт» получил 29,12% акций в феврале этого года (см. “Ъ” от 26 февраля). Бенефициарами фонда выступают наследники сооснователя группы Михаила Кенина, погибшего в 2025 году. Их конкретные имена не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей. В мае фонд продал около 3% акций девелопера, а в июне снизил свою долю участия в «Самолете» до 19,68%. Таким образом, продажа 18% акций снижает портфель «Горизонта» примерно до 1,68%.

Fonte Capital LTD создает фонды под коллективные инвестиции. По собственным данным, управляет 24 фондами. Приобретение пакета акций группы «Самолет» позволит расширить экспозицию фонда Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC на сектор недвижимости, отмечает гендиректор УК Fonte Capital LTD Ержан Мусин.

Гендиректор «Самолета» Анна Акиньшина уверена, что международный опыт и компетенции нового акционера внесут большой вклад в достижение поставленных перед бизнесом целей.

Наследники Михаила Кенина, скорее всего, хотят диверсифицировать активы, выйти из бизнеса, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. Он также не исключает, что желание продать крупный пакет акций мотивировано финансовыми трудностями «Самолета».

Недавно у группы «Самолет» возникли проблемы с обслуживанием долгов. Застройщик обратился к правительству с просьбой предоставить льготный кредит в размере 50 млрд руб. Тогда в компании объяснили обращение за поддержкой к государству попыткой оптимизировать финансирование ее бизнеса в рамках жесткой денежно-кредитной политики, что «является нормальной рыночной практикой для многих системообразующих отраслей». По мнению заместителя главы «Дом.РФ» Максима Грицкевича, текущие проблемы «Самолета» связаны с неправильными ожиданиями компании по поводу развития ситуации на рынке жилья несколькими годами ранее. Однако подкомиссия Минфина пришла к выводу об отсутствии критических проблем у ГК «Самолет», рекомендовав продолжить работу с банками и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности.

При этом продажи новостроек по всей России растут. По подсчетам «Дом.РФ», в январе—июне девелоперы продали 10,8 млн кв. м строящегося жилья, что на 6% больше год к году, их выручка выросла на 11%, до 2,3 трлн руб. В Москве, где «Самолет» строит более 1 млн кв. м, продажи всех застройщиков упали на 27%, до 1,3 млн кв. м. Распроданность проектов «Самолета» составляет 37% при среднем показателе 31% по всей России.

Дарья Андрианова