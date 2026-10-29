Крупнейшие банкротства девелоперов в России

Mirax Group, построившая с момента создания в 1994 году 1,192 млн кв. м и входившая в пятерку крупнейших московских девелоперов, столкнулась с проблемами в 2009 году. Тогда суд арестовал часть имущества компании по иску Альфа-банка на $241 млн. Стороны договорились о реструктуризации долга, но в 2010 году Mirax Group допустила технический дефолт по погашению кредитной ноты. Общий долг группы оценивался в $550 млн. Основной владелец Mirax Group Сергей Полонский дистанцировался от бизнеса и уехал из России, а в 2013 году был заочно арестован по обвинению в мошенничестве — нанесению ущерба дольщикам ЖК «Кутузовская миля» (сегодня — ЖК «Квартал Триумфальный») и ЖК «Рублевская Ривьера». В 2017 году обязательства перед дольщиками ЖК «Квартал Триумфальный» перешли к ЗАО ФЦСР, которое было признано банкротом в октябре 2018 года. Достраивала объект ГК СУ-555, ввод в эксплуатацию состоялся в конце 2025 года. Проект ЖК «Рублевская Ривьера» после Mirax Group перешел структурам основателя AEON Романа Троценко, а затем — к Tekta Group. Его реализация так и не завершилась.