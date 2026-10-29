Крупнейшие банкротства девелоперов в России
Mirax Group, построившая с момента создания в 1994 году 1,192 млн кв. м и входившая в пятерку крупнейших московских девелоперов, столкнулась с проблемами в 2009 году. Тогда суд арестовал часть имущества компании по иску Альфа-банка на $241 млн. Стороны договорились о реструктуризации долга, но в 2010 году Mirax Group допустила технический дефолт по погашению кредитной ноты. Общий долг группы оценивался в $550 млн. Основной владелец Mirax Group Сергей Полонский дистанцировался от бизнеса и уехал из России, а в 2013 году был заочно арестован по обвинению в мошенничестве — нанесению ущерба дольщикам ЖК «Кутузовская миля» (сегодня — ЖК «Квартал Триумфальный») и ЖК «Рублевская Ривьера». В 2017 году обязательства перед дольщиками ЖК «Квартал Триумфальный» перешли к ЗАО ФЦСР, которое было признано банкротом в октябре 2018 года. Достраивала объект ГК СУ-555, ввод в эксплуатацию состоялся в конце 2025 года. Проект ЖК «Рублевская Ривьера» после Mirax Group перешел структурам основателя AEON Романа Троценко, а затем — к Tekta Group. Его реализация так и не завершилась.
СУ-155, один из крупнейших застройщиков жилья, в марте 2015 года допустило дефолт по облигациям на сумму 2,3 млрд руб. Занимавший на тот момент место министра строительства Михаил Мень заявил о необходимости провести финансовое оздоровление компании, распродав непрофильные активы. На 2015 год у группы были обязательства примерно перед 40 тыс. дольщиков. Рассчитаться со всеми кредиторами не удалось. В конце 2015 года санацией СУ-155 занялся банк «Российский капитал» (сегодня — «Дом.РФ»), на достройку более чем 3 млн кв. м жилья требовалось около 39 млрд руб. Последний объект СУ-155 был сдан в 2021 году. Экс-владельца компании Михаила Балакина признали банкротом в 2019 году.
Строительство ЖК «Царицыно» площадью 920 тыс. кв. м на юге Москвы, который стал одним из самых скандально известных московских долгостроев, в 2006 году начало АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МХК), входившее в ГК «Настюша» Игоря Пинкевича. В августе 2017 года бизнесмена задержали по подозрению в хищении части из 60 млрд руб. средств дольщиков. Весной 2018 года МХК признали банкротом. На тот момент в ЖК «Царицыно» было реализовано 4 тыс. ДДУ. Обязательства исполнил город, передав достройку АО «Мосотделстрой №1».
Urban Group, созданная в 2008 году Александром Долгиным и построившая около 2 млн кв. м жилья в Подмосковье, столкнулась с проблемами весной 2018 года. Тогда Росреестр перестал регистрировать новые договоры долевого участия, а Сбербанк отозвал аккредитацию по ипотечным программам. После этого работа компании, собравшей деньги с 14,6 тыс. дольщиков, оказалась заблокированной. На достройку всех жилых домов требовалось 67,6 млрд руб., оценивали в Ernst & Young и «НЭО Центр». В 2018 году было объявлено о банкротстве компании. Как рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин, это привело к остановке строительства 65 многоквартирных домов. Завершены они были к маю 2023 года.