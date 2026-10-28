В Пензе главу структуры «Термодома» обвинили в мошенничестве на 43 млн рублей

«Неустановленные лица из числа представителей холдинга „Термодом“, действуя из корыстных побуждений, заключили девять договоров беспроцентного займа, заведомо не намереваясь возвращать средства»,— привел источник “Ъ” в силовых структурах версию следствия. Деньги были перечислены со счетов СК «Термодом» на счета предпринимателя и «до настоящего времени не возвращены».