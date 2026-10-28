В Пензе главу структуры «Термодома» обвинили в мошенничестве на 43 млн рублей
Компания холдинга якобы выдала Алексею Агееву девять беспроцентных займов
Гендиректор ООО СЗ «Термодом-Оптима» Алексей Агеев обвиняется в девяти беспроцентных займах на 43 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом “Ъ” сообщил источники в силовых структурах.
Поводом к преследованию стали девять договоров беспроцентного займа между холдингом «Термодом» и ИП Алексеем Алеевым на 43,055 млн руб. Региональное управление СКР статус фигуранта не подтверждало.
«Неустановленные лица из числа представителей холдинга „Термодом“, действуя из корыстных побуждений, заключили девять договоров беспроцентного займа, заведомо не намереваясь возвращать средства»,— привел источник “Ъ” в силовых структурах версию следствия. Деньги были перечислены со счетов СК «Термодом» на счета предпринимателя и «до настоящего времени не возвращены».
Господин Агеев возглавил «Термодом-Оптиму» — застройщика дома № 70 в ЖК «Радужные дворы» (Засечное, ул. Светлая, 17; 494 квартиры) — в разгар спора с собственниками: 23 января 2026 года он купил 100% доли, а 9 февраля сменил Рената Ибрагимова — сына основателя холдинга Рафика Ибрагимова.
В апреле 2026 года после обращений дольщиков дома № 70 СКР возбудил дело о мошенничестве. Следователи полагают, что передаточные акты подписывались при незавершенных работах ради доступа к деньгам на эскроу-счетах; по делу проходят более 200 граждан. 23 октября «Ъ» сообщал об обысках у Рафика Ибрагимова и Алексея Агеева, что в холдинге опровергли. Параллельно ФНС добивается банкротства головного ООО СЗ «Термодом» (долг 87,2 млн руб.), на эскроу-счетах Сбербанка лежит 8,88 млрд руб. около двух тысяч дольщиков, а выручка СК «Термодом» за 2025 год упала вдвое — до 1,67 млрд руб.