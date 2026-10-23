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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Средняя Волга

Пересдача для застройщика

Обыски из-за обмана дольщиков прошли в Пензе у владельца «Термодома» Ибрагимова
В Пензе прошли обыски у владельца одного из крупнейших застройщиков региона «Термодом» Рафика Ибрагимова и у главы «Термодом-Оптима» Алексея Агеева, сообщил источник “Ъ” в силовых структурах. Следственные действия якобы связаны с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. На сообщения о нарушении прав дольщиков домов в «Городе Спутник» ранее отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин. Представители «Термодома» ситуацию не комментируют.
Рафик Ибрагимов носит статус почетного гражданина Пензенской области

Рафик Ибрагимов носит статус почетного гражданина Пензенской области

Законодательное Собрание Пензенской области

Сегодня прошли обыски в квартирах владельца пензенского застройщика «Термодом» Рафика Ибрагимова и главы дочерней структуры СЗ — «Термодом-Оптима» — Алексея Агеева, сообщил источник “Ъ” в силовых структурах. Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) завел в апреле Зареченский отдел СУ СКР по Пензенской области. Причиной разбирательства стали обращения собственников квартир дома № 70 в ЖК «Радужные дворы» (село Засечное, ул. Светлая, 17; 494 квартиры). По версии следствия, «Термодом-Оптима» подписал с гражданами передаточные акты, чтобы получить доступ к средствам на эскроу-счетах, тогда как работы остались незаконченными.
Дом № 70 ввели в эксплуатацию 20 декабря 2024 года. Установленный договором срок передачи квартир истек 30 марта 2025-го. После ввода застройщик получил средства с эскроу-счетов. К весне 2026 года, по данным областной прокуратуры, дольщики приняли 82% помещений (около 89 квартир оставались непереданными). При этом отделочно-ремонтные работы компания не закончила, за что ее руководитель Алексей Агеев получил прокурорское представление. Представители холдинга утверждали, что недоделки «не являются критическими» и не мешают заселению. По делу проходят больше 200 дольщиков, недовольных действиями «Термодома» и связанных с ним компаний.
Официально силовики еще не предъявили обвинение фигурантам. По данным источника “Ъ”, Рафик Ибрагимов уже мог вернуть дольщикам часть средств.

Алексей Агеев стал владельцем «Термодом-Оптима» 23 января 2026 года (Rusprofile), а 9 февраля сменил в должности гендиректора Рената Ибрагимова — сына владельца головного застройщика, руководившего компанией много лет. Рафик Ибрагимов — единственный учредитель и гендиректор ООО СЗ «Термодом», заслуженный строитель России, почетный гражданин Пензенской области, в прошлом депутат Пензенской городской думы и советник губернатора. Напрямую коммерсанту принадлежат около 15 компаний с оборотом 2,8 млрд руб. (по итогам 2025 года).

Уголовное дело развивается на фоне финансовых проблем холдинга. 27 августа Межрайонная ИФНС № 7 по Омской области (долговой центр ФНС) потребовала признать «Термодом» банкротом из-за долга в 87,2 млн руб. Счета компании заблокировали в пяти банках. Через приставов проходят сотни исполнительных производств, в основном зарплатных. Компания сорвала сроки сдачи больше 10 ЖК. 1 октября арбитраж вернул заявление налоговой из-за неустраненных в срок недостатков. Компания заявила о переговорах о дополнительном финансировании достройки со «Сбером» — держателем 8,88 млрд руб. на эскроу-счетах.
Как застройщик дошел до кассового разрыва,— в материале “Ъ” «Миллиарды застряли в бетоне».
Расследование дела «Термодома» взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. 8 апреля и 1 сентября генерал юстиции запросил доклады о ходе следствия, а 14 октября поручил руководителю регионального СКР Андрею Фишману ускорить ход расследования. С конца августа Следком сообщал об «уголовных делах». Согласно опубликованным в СМИ обращениям дольщиков, производств как минимум два, и одно из них касается обстоятельств ввода в эксплуатацию дома № 70.
Представители холдинга на момент публикации ситуацию не прокомментировали.
Дарья Васенина