Пересдача для застройщика

Дом № 70 ввели в эксплуатацию 20 декабря 2024 года. Установленный договором срок передачи квартир истек 30 марта 2025-го. После ввода застройщик получил средства с эскроу-счетов. К весне 2026 года, по данным областной прокуратуры, дольщики приняли 82% помещений (около 89 квартир оставались непереданными). При этом отделочно-ремонтные работы компания не закончила, за что ее руководитель Алексей Агеев получил прокурорское представление. Представители холдинга утверждали, что недоделки «не являются критическими» и не мешают заселению. По делу проходят больше 200 дольщиков, недовольных действиями «Термодома» и связанных с ним компаний.