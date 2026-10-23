Пересдача для застройщика
Обыски из-за обмана дольщиков прошли в Пензе у владельца «Термодома» Ибрагимова
В Пензе прошли обыски у владельца одного из крупнейших застройщиков региона «Термодом» Рафика Ибрагимова и у главы «Термодом-Оптима» Алексея Агеева, сообщил источник “Ъ” в силовых структурах. Следственные действия якобы связаны с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. На сообщения о нарушении прав дольщиков домов в «Городе Спутник» ранее отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин. Представители «Термодома» ситуацию не комментируют.
Сегодня прошли обыски в квартирах владельца пензенского застройщика «Термодом» Рафика Ибрагимова и главы дочерней структуры СЗ — «Термодом-Оптима» — Алексея Агеева, сообщил источник “Ъ” в силовых структурах. Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) завел в апреле Зареченский отдел СУ СКР по Пензенской области. Причиной разбирательства стали обращения собственников квартир дома № 70 в ЖК «Радужные дворы» (село Засечное, ул. Светлая, 17; 494 квартиры). По версии следствия, «Термодом-Оптима» подписал с гражданами передаточные акты, чтобы получить доступ к средствам на эскроу-счетах, тогда как работы остались незаконченными.
Дом № 70 ввели в эксплуатацию 20 декабря 2024 года. Установленный договором срок передачи квартир истек 30 марта 2025-го. После ввода застройщик получил средства с эскроу-счетов. К весне 2026 года, по данным областной прокуратуры, дольщики приняли 82% помещений (около 89 квартир оставались непереданными). При этом отделочно-ремонтные работы компания не закончила, за что ее руководитель Алексей Агеев получил прокурорское представление. Представители холдинга утверждали, что недоделки «не являются критическими» и не мешают заселению. По делу проходят больше 200 дольщиков, недовольных действиями «Термодома» и связанных с ним компаний.
Официально силовики еще не предъявили обвинение фигурантам. По данным источника “Ъ”, Рафик Ибрагимов уже мог вернуть дольщикам часть средств.
Алексей Агеев стал владельцем «Термодом-Оптима» 23 января 2026 года (Rusprofile), а 9 февраля сменил в должности гендиректора Рената Ибрагимова — сына владельца головного застройщика, руководившего компанией много лет. Рафик Ибрагимов — единственный учредитель и гендиректор ООО СЗ «Термодом», заслуженный строитель России, почетный гражданин Пензенской области, в прошлом депутат Пензенской городской думы и советник губернатора. Напрямую коммерсанту принадлежат около 15 компаний с оборотом 2,8 млрд руб. (по итогам 2025 года).
Уголовное дело развивается на фоне финансовых проблем холдинга. 27 августа Межрайонная ИФНС № 7 по Омской области (долговой центр ФНС) потребовала признать «Термодом» банкротом из-за долга в 87,2 млн руб. Счета компании заблокировали в пяти банках. Через приставов проходят сотни исполнительных производств, в основном зарплатных. Компания сорвала сроки сдачи больше 10 ЖК. 1 октября арбитраж вернул заявление налоговой из-за неустраненных в срок недостатков. Компания заявила о переговорах о дополнительном финансировании достройки со «Сбером» — держателем 8,88 млрд руб. на эскроу-счетах.
Расследование дела «Термодома» взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. 8 апреля и 1 сентября генерал юстиции запросил доклады о ходе следствия, а 14 октября поручил руководителю регионального СКР Андрею Фишману ускорить ход расследования. С конца августа Следком сообщал об «уголовных делах». Согласно опубликованным в СМИ обращениям дольщиков, производств как минимум два, и одно из них касается обстоятельств ввода в эксплуатацию дома № 70.
Представители холдинга на момент публикации ситуацию не прокомментировали.