Более 80 собственников не могут въехать в новый дом в селе Засечном под Пензой

В селе Засечном Пензенской области жильцы нового многоквартирного дома не могут получить ключи с 2024 года. Региональный следком расследует уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Руководитель СКР Александр Бастрыкин требует доклад о проделанной работе.

Владельцы квартир по ул. Светлой, 17 в селе Засечном не могут получить ключи с 2024 года

Владельцы квартир по ул. Светлой, 17 в селе Засечном не могут получить ключи с 2024 года

На нарушения жилищных прав следователи обратили внимание в социальных медиа. Известно, что застройщик дома, введенного в эксплуатацию два года назад, не передал ключи собственникам более 80 квартир. Владельцы жилья не могут въехать из-за имеющихся там недостатков. По информации пензенских СМИ, речь идет о доме N 17 в ЖК «Радужные дворы» по улице Светлой в микрорайоне «Город Спутник».

По данным из открытых источников, в 14-18-этажном МКД расположены 494 квартиры в пяти подъездах. Застройщик дома — ООО СЗ «Термодом-Оптима». Общая жилая площадь жилого комплекса составляет 24 784 кв. м. ЖК был сдан в IV квартале 2024 года. Обслуживает дом УК «Ньютон» с 1 мая 2025 года.

ООО СЗ «Термодом-Оптима» зарегистрировано 30 марта 2018 года в селе Засечном Пензенской области. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Генеральным директором с 9 февраля 2026 года является Алексей Агеев. Выручка компании в 2025 году составила 403 млн руб., сумма оборотных активов — 1,2 млрд руб. В настоящее время рассматривается арбитражный спор между «Термодом-Оптима» и ООО «Газпром Межрегионгаз Пенза» на сумму 1,8 млн руб. Ресурсоснабжающая организация требует с застройщика долг за поставку газа с декабря 2025 года по январь 2026 года.

Марина Окорокова