Пензенский застройщик «Термодом» опроверг сообщения об обысках у владельца

Строительный холдинг «Термодом» официально опроверг сообщения о том, что 23 октября у основателя и руководителя компании Рафика Ибрагимова прошли обыски. В распространенном холдингом заявлении утверждается, что «никаких следственных действий, обысков и иных мероприятий» у господина Ибрагимова не проводилось, а сами публикации основаны на данных анонимного источника и «остаются на уровне неподтвержденных слухов». Компания заверяет, что работает в штатном режиме, выполняет обязательства перед дольщиками и партнерами и оставляет за собой право использовать «все предусмотренные законом меры для защиты деловой репутации».