Пензенский застройщик «Термодом» опроверг сообщения об обысках у владельца
СКР расследует дело об обмане дольщиков
Строительный холдинг «Термодом» официально опроверг сообщения о том, что 23 октября у основателя и руководителя компании Рафика Ибрагимова прошли обыски. В распространенном холдингом заявлении утверждается, что «никаких следственных действий, обысков и иных мероприятий» у господина Ибрагимова не проводилось, а сами публикации основаны на данных анонимного источника и «остаются на уровне неподтвержденных слухов». Компания заверяет, что работает в штатном режиме, выполняет обязательства перед дольщиками и партнерами и оставляет за собой право использовать «все предусмотренные законом меры для защиты деловой репутации».
Об обысках у владельца системообразующего застройщика региона сообщал «Ъ» со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседника, в следственных действиях участвовали сотрудники СУ СКР по Пензенской области и УФСБ, а поводом стало уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), возбужденное в апреле по факту нарушения прав дольщиков в микрорайоне «Город Спутник» села Засечное. Версия следствия, которую приводил источник: застройщик подписывал с гражданами передаточные акты для получения доступа к средствам на эскроу-счетах, тогда как ключи собственникам передавались от недоделанных квартир либо не передавались вовсе.
Силовикам известно о порядка 210 недовольных дольщиках. СКР и ФСБ официально не комментировали ни сообщения о следственных действиях, ни заявление холдинга. В опровержении «Термодома» не упоминаются сообщения о том, что обыски прошли также у Алексея Агеева — владельца и гендиректора ООО СЗ «Термодом-Оптима».
«Термодом» уже выступал с публичными опровержениями: в апреле 2026 года холдинг заявлял, что жалобы дольщиков дома на улице Светлой «не подтвердились контролирующими органами», а в сентябре — что процедура банкротства в отношении компании не возбуждена.