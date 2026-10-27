Сергей Емелин завоевал бронзу на ЧМ по борьбе
Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин стал бронзовым призером чемпионата мира. Турнир проходит в Астане.
В поединке за третье место в весовой категории до 63 кг он победил представителя Катара Арефа Мохаммади. Сергей Емелин принес сборной России вторую медаль. Ранее серебро в весовой категории до 97 кг взял Артур Саргсян.
31-летний Емелин является бронзовым призером Олимпийских игр 2021 года в Токио. Также на его счету золото (2018) и серебро (2019) чемпионатов мира.
Российские борцы выступают на мировом первенстве с флагом и гимном. Соревнование завершится 1 ноября.