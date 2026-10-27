«Если Лувр не отремонтировать, его придется закрыть»

Прошел год после дерзкого ограбления Лувра, однако вопрос о том, насколько надежно защищен главный музей Франции, остается открытым. Новый президент-директор, назначенный 25 февраля 2026 года, сетует на то, что быстрых решений ждать не приходится. «Лувр — это целый квартал Парижа, а также исторический памятник»,— напоминает Кристоф Лерибо, объясняя, почему перестройка требует времени. При этом он предостерегает от другой крайности: задача не в том, чтобы превратить музей в неприступную крепость. Впервые за последние месяцы он признал сложности задачи в эксклюзивном интервью Le Figaro.