«Если Лувр не отремонтировать, его придется закрыть»
Новый директор о цене спасения главного музея Франции
Президент-директор Лувра Кристоф Лерибо признал, что музей страдает не только от удара по репутации, нанесенного прошлогодним ограблением. Предстоит одновременно решать три задачи: восстанавливать доверие к безопасности, ремонтировать стареющее здание и менять организацию пространства, чтобы принимать миллионы посетителей без ущерба для коллекций. Понадобятся годы и огромные деньги, но, как считает Лерибо, «привести Лувр в соответствие с современными требованиями не вопрос выбора, а необходимость».
Прошел год после дерзкого ограбления Лувра, однако вопрос о том, насколько надежно защищен главный музей Франции, остается открытым. Новый президент-директор, назначенный 25 февраля 2026 года, сетует на то, что быстрых решений ждать не приходится. «Лувр — это целый квартал Парижа, а также исторический памятник»,— напоминает Кристоф Лерибо, объясняя, почему перестройка требует времени. При этом он предостерегает от другой крайности: задача не в том, чтобы превратить музей в неприступную крепость. Впервые за последние месяцы он признал сложности задачи в эксклюзивном интервью Le Figaro.
После ограбления, когда из галереи Аполлона похитили сокровища французской короны, прежние представления о безопасности пришлось пересмотреть. Некоторые предметы из коллекции убрали в безопасное место. Музей вывез оставшиеся драгоценности короны, пока не будут подготовлены новые витрины. Под защиту отправили и другие ценные объекты — в том числе золотые украшения из отделов греческих, этрусских, римских и египетских древностей. Эти вынужденные меры по-своему также наносят ущерб музею, и Лерибо надеется, что это временное, а не окончательное решение.
Выплыла на свет история, связанная с аудитом безопасности, проведенным в 2018 году специалистами ювелирного дома Van Cleef & Arpels по запросу руководства музея.
Документ подробно описывал слабые места системы защиты. Особое внимание уделялось галерее Аполлона, названной в отчете одним из наиболее уязвимых мест. Как будто следуя рекомендациям специалистов, преступники и проникли в галерею 19 октября 2025 года. Совпадение заставляет задуматься, а не могли ли преступники заранее ознакомиться с аудитом?
Лерибо говорит о безопасности как о первоочередной задаче, однако признает: проблемы Лувра гораздо шире. И дальше известный историк искусства и авторитетный музейный руководитель поневоле превращается в директора ЖЭКа. Изношены оборудование и инженерные системы, возникают протечки, не хватает надежного отопления, нуждаются в ремонте эскалаторы, дверные конструкции, освещение, потолки и система кондиционирования. Галерея Кампана, где выставлены тысячи ваз, закрыта с начала года после обнаружения недостаточной прочности некоторых несущих балок. Коллекции предстоит переместить, чтобы укрепить конструкции. В других частях здания приходится освобождать помещения из-за протечек и проблем с отоплением.
Парламентские отчеты и заключения Счетной палаты, критиковавшие прорехи системы безопасности в Лувре, директор называет тенденциозными. По его мнению, музей, возможно, слишком полагался на свое расположение в центре Парижа, монументальность архитектуры и всемирную известность. Но знаменитость не защищает от преступников. И тем более не заменяет исправную инфраструктуру, современные технические системы и четкую организацию работы.
Главный проект преобразования Лувра, представленный и поддержанный президентом Эмманюэлем Макроном, получил название «Лувр — Новый Ренессанс». Он предполагает масштабную реконструкцию, строительство нового входа со стороны колоннады и создание отдельного пространства для Джоконды, которая сегодня притягивает огромные потоки посетителей в крыле Денона. Музей уже ограничивал посещаемость уровнем 30 тыс. человек в день, но это означает, что часть желающих не может попасть внутрь. Новая входная группа и выставочные пространства, как рассчитывает Лерибо, смогут заработать через пять-шесть лет. Полная реконструкция займет 12–15 лет. Работы будут проводить поэтапно, не закрывая музей целиком: отдельные секции станут временно недоступны, но главные произведения постараются оставить в экспозиции.
Большим вопросом остается финансирование, особенно проблематичное в условиях нынешних трудностей Франции. Предварительная стоимость проекта оценивается в €1 млрд.
Значительная часть средств должна поступить извне. Директор ведет переговоры в Японии, Гонконге, США и странах Персидского залива. Около €300 млн предполагается получить от Объединенных Арабских Эмиратов, а на €360 млн ожидаются пожертвования частных меценатов. Остальная часть проекта будет обеспечиваться из других источников, в том числе за счет доходов музея. Бюджет музея на 2027 год должен сократиться на €3 млн. Руководство уже пересматривает выставочную программу и не исключает повышения стоимости входа. Однако, по словам директора, независимое социально-экономическое исследование оценивает положительный эффект проекта для музея, Парижа и Франции в €8,5 млрд за примерно 50 лет.
Руководитель музея считает, что масштаб проблемы выходит за рамки текущей политической повестки и должен рассматриваться как национальная задача. Директор формулирует жестко: «Если Лувр не отремонтировать, не приспособить к современным требованиям и не преобразовать, он очень быстро утратит свое положение и в конечном итоге будет вынужден закрыться для публики». Как напоминает Лерибо, речь идет о памятнике с многовековой историей и о коллекциях, принадлежащих всей нации. Журналистов волнует, удастся ли вернуть похищенные драгоценности. Лерибо больше беспокоится о том, сумеет ли Франция сохранить сам Лувр как живой музей XXI века — не закрывая его от публики и не превращая в Форт-Нокс.