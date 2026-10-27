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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомТелекоммуникации

Роскомнадзор не предлагал запретить детям до 14 лет пользоваться интернетом

Роскомнадзор (РКН) не предлагал запретить детям до 14 лет пользоваться интернетом и обязать социальные сети проверять их возраст. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.
Сегодня «Ведомости» со ссылкой на представителя РКН писали, что служба направила в комитет Госдумы по информполитике законопроект об обязательной идентификации детей в соцсетях. По данным газеты, РКН также предлагал сократить пребывание в интернете детей до 14 лет. Представитель службы пояснял, что мера призвана ограничить доступ несовершеннолетних к запрещенному контенту.
«Ведомство не выступало с подобной инициативой. Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту»,— отреагировали в пресс-службе РКН.
Мессенджеры и соцсети
Регулирование интернета
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