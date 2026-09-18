Суд принял к производству иск «Орелгосзаказчика» по «Титанику» к властям региона

Арбитражный суд Орловской области 17 сентября принял к производству иск казенного учреждения региона «Орелгосзаказчик» к администрации губернатора и правительства области. Соответствующая информация появилась в картотеке. Заявление касается оспаривания нарушения закона о контрактной системе, допущенного при закупках на строительство многопрофильного медцентра областной клинической больницы, получившего прозвище «Титаник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: orel-region.ru Фото: orel-region.ru

В конце августа в областном правительстве рассказали «Ъ-Черноземье», что иск «Орелгосзаказчика» не влияет на строительство медцентра. По данным властей, объект сейчас готов почти на 90%. Спор при этом касается «определения единого правового подхода к процессу строительства и закупки медицинской техники» для «Титаника». Иск поступил в суд 17 августа и вначале был оставлен без движения из-за нарушения норм и требований к подаче заявления.

В «Титанике» сейчас выполняют внутреннюю отделку помещений, прокладывают вентиляцию, слаботочные сети и сети электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, благоустраивают прилегающую территорию. Стоимость работ по контракту с подмосковным ООО «Стрела» Геннадия Федорова составляет 4,03 млрд руб. При этом в целом в объект было вложено свыше 7 млрд руб. В сентябре губернатор Орловской области Андрей Клычков также рассказал, что для «Титаника» было закуплено оборудование на более чем 2 млрд руб.

По условиям соглашения с ООО «Стрела», работы нужно было завершить до конца 2024 года. Из-за того, что подрядчик не уложился в сроки, контракт продлили до полного исполнения обязательств. Губернатор Андрей Клычков на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о планах завершить «Титаник» до конца 2026-го. В целом же возведение медцентра затянулось на 20 лет.

Денис Данилов