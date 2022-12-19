«Стрела» дотянулась до «Титаника»

Генподрядчик московских жилых, социальных и промышленных проектов «Стрела» к концу 2024 года за 2,99 млрд руб. взялся завершить крупнейший социальный недострой Орла — многопрофильный медцентр областной клинической больницы, прозванный в народе «Титаником» из-за затянувшихся с 2006 года сроков работ. Власти нашли компанию через процедуру сбора предложений. До этого дважды на открытые торги никто не заявился, а конкурсная документация была обжалована. Новый способ выбора подрядчика объясняется тем, что иначе не успеть освоить выделенный в этом году на работы 1 млрд руб. Хотя контракт будет заключен с единственным поставщиком, эксперты считают предшествовавший этому сбор заявок конкурентным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: orel-region.ru Фото: orel-region.ru

О том, что подмосковное ООО «Стрела» займется завершением строительства многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы на бульваре Победы в Орле, более известного в регионе как «Титаник», пресс-служба облправительства сообщила 19 декабря. Стоимость инженерных изысканий, подготовки проектной и рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ составит 2,99 млрд руб.

Подрядчика власти нашли с третьего раза. Ранее в текущем году они провели два открытых конкурса. В первый раз стоимость работ была оценена в 3,03 млрд руб., во второй снизилась на 13 млн. В обоих случаях на торги не поступило ни одной заявки, но зато были жалобы на конкурсную документацию.

В первый раз орловское управление ФАС признало обоснованной жалобу курского индивидуального предпринимателя Галины Юркевич. Она отметила, что проект контракта нарушает федеральное законодательство и «не содержит раздельно стоимость поставки предусмотренного проектной документацией объекта капитального строительства оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта». Вместе с тем ведомство не стало выдавать предписания об устранении нарушений, так как на тот момент уже стартовали повторные торги.

На них к сроку окончания приема заявок поступили три жалобы — московского ООО СК «Инвест групп», столичного и курского индивидуальных предпринимателей Владимира Саломатина и Виталия Юрченко. ФАС их рассматривает до сих пор, хотя итоги торгов были подведены 9 декабря.

Все трое также указали на отсутствие раздельной стоимости проектирования, строительства и поставок оборудования. Кроме того, в «Инвест групп» подчеркнули, что техническое задание «не выделяет конкретно перечень требований к монтируемому оборудованию, его ориентировочный состав».

Это, считают в компании, «создает потенциальную коррупционную составляющую закупки в части возможной потенциальной стоимости строительно-монтажных работ». «Учитывая, что критерий цены контракта при определении победителя данной закупки составляет 60%, это дает возможность заказчику сделать победителем данной закупки нужного участника»,— отметили в «Инвест групп».

После двух неудач на торгах власти объявили сбор предложений от подрядчиков о готовности достроить «Титаник» на условиях ранее проведенного конкурса. Руководитель регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин пояснил, что ситуация «не позволяет заказчику обеспечить» проведение еще одних торгов в 2022 году и тем самым гарантировать освоение средств этого года в размере 1 млрд руб. (на 2023 год намечено 1,75 млрд, на 2024 год, в котором планируется завершение проекта,— 262 млн).

По словам господина Субботина, от «заинтересованных компаний» поступило 12 заявок, а допущены к рассмотрению были три. При этом власти оценивали участников по требованиям, предъявляемым и к открытому конкурсу: в частности, рассматривалось исполнение схожих контрактов на сумму не менее 30% от этого, наличие права на все профильные работы и профессиональный опыт. В итоге лучшей была признана «Стрела». Губернатор Андрей Клычков поручил заключить с ней контракт в течение недели.

Право проводить закупку у единственного поставщика власти получили после начала спецоперации, пояснили «Ъ-Черноземье» в облправительстве. Соответствующие поправки в законодательство на федеральном уровне были приняты 8 марта. В Орловской области порядок осуществления таких закупок был определен 15 марта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стрела» зарегистрировано в Истре Московской области в августе 1993 года для строительства зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 47,4 млн. Директором и единственным учредителем является Геннадий Федоров. Он также возглавляет истринские ООО «Стрелавто» (строительство зданий), ООО «Стрела-СМ» (производство строительных изделий из обожженной глины, также имеет долю в 25%) и владеет 50% в местном ООО «Стрела-логистик» (грузовые перевозки). Госконтракты компания последний раз исполняла в 2016–2017 годах.

По собственным данным, «Стрела» работает на рынке поставок стройматериалов с 1992 года, а ее строительное подразделение «успешно выполняет многие виды внутренних работ» на объектах Москвы и Подмосковья. В активе компании несколько возведенных в качестве генподрядчика жилкомплексов, два общежития для ОМОНа, комплекс зданий фармацевтического производства компании «Биокад», городская клиническая больница №40 и центр «Космонавтика и авиация» (отреставрированный павильон «Космос») в столице.

Крупнейший медцентр Орла был прозван «Титаником» из-за затянувшихся с 2006 года сроков строительства. Тогда планировалось здание из трех блоков 11 и 12 этажей почти на 400 коек. Само здание было практически достроено, но не отделано и не доукомплектовано. Стоимость работ с их начала достигла 3,4 млрд руб., но «Титаник» до сих пор не введен в эксплуатацию. В конце этого года суд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела о хищениях 229 млн руб. при строительстве медцентра.

Следствие считает, что бывший гендиректор тверского ЗАО «Союзинформ» Максим Селиванов, его заместитель Евгений Морозков и руководитель московского ООО «Стройком» Гагик Будагян в 2012-2014 годах завысили стоимость работ и не исполнили все обязательства по контракту.

В 2021 году после визита на объект премьер-министра РФ Михаила Мишустина к достройке «Титаника» подключилось правительство страны. Основной объем средств на завершение работ выделен из федерального бюджета.

Член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий отмечает, что запрос предложений по закону является конкурентным способом определения подрядчика: «Этот подход не может навредить и повлиять на конкурентоспособность». «Вместе с тем оценка опыта, качеств и квалификации подрядчиков является основной для конкуренции. Вероятность выбора квалифицированного подрядчика зависит от заказчика, способов и методов подбора. Именно заказчик устанавливает требования участнику закупки. Так, проверяя опыт работ, квалификацию и прочее, возможно найти подходящего подрядчика, с которым не возникнет спор относительно произведенных работ»,— добавляет эксперт.

Руководитель практики споров с госорганами адвокатской конторы «Сотниковы и партнеры» Елена Сотникова согласна, что даже при таком выборе подрядчика участники могут скорректировать или улучшить свои заявки, а заказчик определяет критерии, по которым и будет отбирать лучшего кандидата.

Александр Прытков