Подрядчику орловского «Титаника» предъявили долги на 2,8 млрд рублей
Временный управляющий подрядчика многопрофильного медцентра Орловской областной больницы («Титаник») — подмосковного ООО «Стрела» — Евгений Сильченко сообщил о получении требований 22 кредиторов на 2,8 млрд руб. в сумме. Самую большую задолженность заявил заказчик достройки «Титаника» — казенное учреждение региона «Орелгосзаказчик» — 2,26 млрд руб.
Еще 425,8 млн руб. заявил Совкомбанк, 82,4 млн руб. — столичная стройфирма ООО «Маст» Федора Замыцкого, 25,6 млн — петербургское ООО «Формат инжиниринг» Дмитрия Корнева (оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием). Требования остальных кредиторов не превышают 10 млн руб.
«Ъ-Черноземье» направил в правительство Орловской области запрос с просьбой назвать причину образования задолженности «Стрелы» перед «Орелгосзаказчиком». В сообщении временного управляющего уточняется, что требования возникли в рамках госконтракта от декабря 2022 года, когда ООО «Стрела» Геннадия Федорова выиграло подряд на завершение строительства медцентра за 2,99 млрд руб. Впоследствии контракт подорожал до 4 млрд руб. При этом в целом в объект было вложено 7,3 млрд руб. В сентябре губернатор Андрей Клычков также сообщал, что на оборудование для объекта было потрачено более 2 млрд руб.
Месяц назад Арбитражный суд Орловской области принял к производству иск «Орелгосзаказчика» к администрации губернатора и правительства области. В правительстве региона «Ъ-Черноземье» рассказывали, что спор касается «определения единого правового подхода к процессу строительства и закупки медицинской техники» для «Титаника». Там же уточняли, что на ход работ разбирательство не влияет.
Банкротство «Стрелы» в июле 2025 года инициировало московское ООО «УПТК-37» Дмитрия Акимова и Веры Прудниковой. Арбитражный суд Московской области возвратил заявление, но уже в августе принял к производству иск столичного ООО «Промасфальт» Василия Кирносова о вступлении в дело. В феврале 2026 года в него включилась прокуратура региона. В конце августа 2026 года столичный арбитраж ввел в отношении «Стрелы» первую процедуру банкротства — наблюдение. Тем же решением в третью очередь реестра кредиторов были включены требования столичных ООО «Промасфальт», ООО «Промбетон», ООО «Кранпроект» на 3,4 млн, 3,2 млн и 4,4 млн руб. соответственно, а также — Совкомбанка на 128,6 млн руб.
Орловский «Титаник» получил свое прозвище из-за того, что строится с 2006 года. На последней встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Андрей Клычков заявил, что работы должны быть завершены до конца 2026-го. По условиям контракта со «Стрелой» медцентр требовалось достроить до конца 2024 года. Из-за того что подрядчик не уложился в сроки, контракт продлили до полного исполнения обязательств.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», на фоне проблем с проектом «Титаника» в Орловской области решили внедрить систему ЭКГ-рейтинга, которая помогает оценивать социальную ответственность потенциальных подрядчиков.