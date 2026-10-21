Подрядчику орловского «Титаника» предъявили долги на 2,8 млрд рублей

Орловский «Титаник» получил свое прозвище из-за того, что строится с 2006 года. На последней встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Андрей Клычков заявил, что работы должны быть завершены до конца 2026-го. По условиям контракта со «Стрелой» медцентр требовалось достроить до конца 2024 года. Из-за того что подрядчик не уложился в сроки, контракт продлили до полного исполнения обязательств.