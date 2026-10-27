Reuters: китайский ИИ-пузырь начал лопаться
Переживавшие до недавнего времени взрывной рост акции китайских разработчиков ИИ в последние месяцы стремительно падают. С июля 2026 года технологический индекс Шанхайской биржи STAR50 обвалился на 40%, капитализация входящих в него компаний сократилась на $480 млрд. «Фондовый рынок превратился в безумный спекулятивный пузырь»,— цитирует агентство Reuters фондового менеджера Дуна Баочжэня. И этот пузырь, по его словам, «сейчас лопается».
Ситуацию усугубляет то, что, по данным Goldman Sachs, на акции ИИ-компаний приходится 42% рыночной капитализации всех китайских компаний и 57% его торгового оборота.
Потери, пишет Reuters, затронули практически всех. Например, акции производителя роботов Unitree — компании, спрос на которую со стороны частных инвесторов при первичном размещении превысил предложение в 8 тыс. раз,— с момента начала торгов в августе подешевели вдвое. Бумаги производителя чипов CXMT за последний месяц потеряли в цене более четверти. Акции разработчиков чипов MetaX Integrated Circuits и Moore Threads Technology, которые в прошлом году во время выхода на биржу взлетели на 700% и 400% соответственно, с июля также упали в цене в два раза.
По словам экспертов, у падения акицй нет какой-то одной причины, свою роль сыграли несколько обстоятельств: высокие цены, налоговые обязательства, а также угроза того, что США или другие страны могут запретить использование китайского оборудования в центрах обработки данных.
При этом некоторые эксперты не видят в текущей распродаже катастрофы. К примеру, в обновленном списке рекомендаций, опубликованном Goldman Sachs в начале этого месяца, среди десятков китайских компаний в сфере искусственного интеллекта фигурируют Innolight и CXMT. В свою очередь, эксперт BNP Paribas Securities Уильям Браттон также отметил, что рынок предоставляет возможности для покупок.