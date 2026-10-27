Reuters: китайский ИИ-пузырь начал лопаться

Потери, пишет Reuters, затронули практически всех. Например, акции производителя роботов Unitree — компании, спрос на которую со стороны частных инвесторов при первичном размещении превысил предложение в 8 тыс. раз,— с момента начала торгов в августе подешевели вдвое. Бумаги производителя чипов CXMT за последний месяц потеряли в цене более четверти. Акции разработчиков чипов MetaX Integrated Circuits и Moore Threads Technology, которые в прошлом году во время выхода на биржу взлетели на 700% и 400% соответственно, с июля также упали в цене в два раза.