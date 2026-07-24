С начала года в строительство орловского «Титаника» вложили 1,7 млрд рублей

С 2022 года на строительство многопрофильного медцентра Орловской областной больницы направили 7,3 млрд руб., в том числе 1,7 млрд руб. с начала 2026 года. Это следует из ответа правительства региона на запрос «Ъ-Черноземье». Из-за длительности стройки, которая началась еще 20 лет назад, комплекс прозвали «Титаником».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строящийся многопрофильный медцентр Орловской областной больницы

Фото: Правительство Орловской области Строящийся многопрофильный медцентр Орловской областной больницы

Фото: Правительство Орловской области

Готовность объекта на сегодня составляет 86,75%. В медцентре проводят внутреннюю отделку помещений, прокладывают вентиляцию, слаботочные сети и сети электроснабжения, систему холодного и горячего водоснабжения.

На вопрос о том, не тормозит ли работы банкротный иск к подрядчику «Титаника» (подмосковному ООО «Стрела»), в правительстве ответили, что пока компания не признана несостоятельной и что строительство медцентра продолжается. Ранее губернатор региона Андрей Клычков на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о планах завершить «Титаник» до конца 2026 года.

«Стрела» Геннадия Федорова выиграла подряд на достройку медцентра в 2022 году. Тогда стоимость работ оценивалась в 2,99 млрд руб. По условиям соглашения, строительство нужно было завершить до конца 2024 года. Из-за того, что подрядчик не уложился в сроки, контракт продлили до полного исполнения обязательств. Кроме того, власти ведут с компанией претензионную работу.

В июле 2025 года московское ООО «УПТК-37» Дмитрия Акимова и Веры Прудниковой обратилось в Арбитражный суд Московской области с требованием признать «Стрелу» банкротом. Заявление возвратили, однако в августе арбитраж принял к производству иск столичного ООО «Промасфальт» Василия Кирносова о вступлении в дело. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», оно будет рассмотрено с участием прокурора. Ближайшее заседание запланировано на 12 августа.

В конце апреля строитель медцентра Орловской областной больницы получил иск на 261,7 млн руб. от московской АНО «Развитие социальной инфраструктуры», которая ранее принадлежала властям столицы. В эту сумму истец оценил неосновательное обогащение ответчика. Заявление принято к производству, заседание по нему назначено на 31 августа.

О приговоре бывшим строителям орловского «Титаника» — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова