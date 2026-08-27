Орловские власти: иск от «Орелгосзаказчика» не влияет на возведение «Титаника»

В правительстве региона в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» заявили, что иск от казенного учреждения «Орелгосзаказчик» не влияет на строительство многопрофильного медцентра областной больницы. Из-за затянувшихся на 20 лет работ он получил прозвище «Титаник». По словам властей, на сегодня объект готов на 87,16% — в конце июля показатель равнялся 86,75%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Представители облправительства рассказали, что спор касается «определения единого правового подхода к процессу строительства и закупки медицинской техники» для «Титаника». По данным картотеки арбитражных дел, иск оставлен без движения до 17 сентября. Арбитражный суд Орловской области принял такое решение, поскольку «Орелгосзаказчик» не отправил другим участникам разбирательства копии своего заявления. Как ранее поясняли в суде, оспаривается представление администрации губернатора и правительства Орловской области с требованием принять меры по устранению причин и условий выявленного нарушения федерального законодательства о контрактной системе. Оно было выдано 12 мая 2026 года.

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» также сообщили, что в «Титанике» сейчас выполняют внутреннюю отделку помещений, прокладывают вентиляцию, слаботочные сети и сети электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, благоустраивают прилегающую территорию. Стоимость работ по контракту с подмосковным ООО «Стрела» Геннадия Федорова составляет 4,03 млрд руб. — он был заключен в конце 2022 года за 2,99 млрд руб. При этом в целом в объект было вложено 7,3 млрд руб., в том числе 1,7 млрд руб. с начала 2026 года.

По условиям соглашения, работы нужно было завершить до конца 2024 года. Из-за того, что подрядчик не уложился в сроки, контракт продлили до полного исполнения обязательств. Орловский губернатор Андрей Клычков на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о планах завершить «Титаник» до конца 2026 года.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Московского округа ввел первую стадию банкротства — наблюдение — в ООО «Стрела». Тем же решением в третью очередь реестра кредиторов были включены задолженности перед тремя компаниями и банком на 140 млн руб. в сумме.

Алина Морозова