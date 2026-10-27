Премьер Норвегии заявил о тщательной подготовке России к переговорам в Абу-Даби
Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере с Владимиром Путиным о ситуации на Украине продлился полтора часа. Глава норвежского правительства назвал разговор содержательным и сказал, что, по его ощущениям, Москва тщательно готовится к трехсторонним переговорам.
«Это был 90-минутный разговор. Он был содержательным, затрагивал важные вопросы»,— сказал господин Стере в интервью NRK. О чем именно шла речь, он не уточнил, но отметил, что взгляды переговорщиков «совпадают с мнением» Коалиции желающих.
Представители других европейских стран, по словам норвежского премьера, были заранее уведомлены о звонке. Польский премьер-министр Дональд Туск, поговоривший с господином Стере, добавил, что ЕС настроен «относительно оптимистично» перед переговорами России, Украины и США в Абу-Даби.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф договорились возобновить трехсторонние переговоры после встречи в Санкт-Петербурге. В Кремле допускали, что они могут пройти в ноябре в Абу-Даби. На повестке, среди прочего, будет вопрос территорий.