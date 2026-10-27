Премьер Норвегии заявил о тщательной подготовке России к переговорам в Абу-Даби

«Это был 90-минутный разговор. Он был содержательным, затрагивал важные вопросы»,— сказал господин Стере в интервью NRK. О чем именно шла речь, он не уточнил, но отметил, что взгляды переговорщиков «совпадают с мнением» Коалиции желающих.