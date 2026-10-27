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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Петербурге

В Ленинградской области задержали 40-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка, а также покушении на убийство. Мужчину обнаружили в поселке Дружная Горка. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
СКР задержал 40-летнего петербуржца по делу об убийстве женщины и двухлетнего мальчика

СКР задержал 40-летнего петербуржца по делу об убийстве женщины и двухлетнего мальчика

Егор Снетков / Коммерсантъ

«В результате взаимодействия следователя и оперативных сотрудников полиции на территории поселка Дружная Горка Ленинградской области по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 40-летний житель Северной столицы»,— говорится в сообщении ведомства.
В ночь на 26 октября в петербургской квартире обнаружили тела женщины и мальчика с признаками насильственной смерти. Рядом с домом нашли мать ребенка — дочь погибшей женщины. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве двух человек, в том числе малолетнего, и покушении на убийство. Задержанного доставляют к следователю для проведения следственных действий. В ближайшее время решат вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор