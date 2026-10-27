В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Петербурге

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве двух человек, в том числе малолетнего, и покушении на убийство. Задержанного доставляют к следователю для проведения следственных действий. В ближайшее время решат вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.