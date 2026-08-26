Началось банкротство подрядчика орловского «Титаника» из-за долгов на 140 млн

Арбитражный суд Московской области ввел первую стадию банкротства — процедуру наблюдения — в подмосковном ООО «Стрела» Геннадия Федорова, которое известно строительством многопрофильного медцентра Орловской областной больницы. Из-за затянувшихся на 20 лет работ объект прозвали «Титаником». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Временным управляющим утвержден член саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Стратегия» Евгений Сильченко. Заседание по рассмотрению его отчета запланировано на 6 октября.

Тем же решением в третью очередь реестра кредиторов включены требования столичных ООО «Промасфальт», ООО «Промбетон», ООО «Кранпроект» на 3,4 млн, 3,2 млн и 4,4 млн руб. соответственно, а также — Совкомбанка на 128,6 млн руб. Третий кредитор заявил задолженность и неустойки по ряду договоров, банк — по займу, а также ряду залоговых соглашений.

Банкротство «Стрелы» инициировало московское ООО «УПТК-37» Дмитрия Акимова и Веры Прудниковой в июле 2025 года. Арбитражный суд Московской области возвратил заявление, но уже в августе принял к производству иск столичного ООО «Промасфальт» Василия Кирносова о вступлении в дело. В феврале 2026 года в него включилась прокуратура.

В конце апреля строитель медцентра Орловской областной больницы получил иск на 261,7 млн руб. от московской АНО «Развитие социальной инфраструктуры», которая ранее принадлежала властям столицы. В эту сумму истец оценил неосновательное обогащение ответчика. Заявление принято к производству, заседание по нему назначено на 31 августа.

«Стрела» выиграла подряд на достройку «Титаника» в 2022 году. Тогда стоимость работ оценивалась в 2,99 млрд руб. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона в конце июля, с 2022 года в строительство объекта было вложено 7,3 млрд руб., в том числе 1,7 млрд руб. с начала 2026-го.

По условиям соглашения, работы нужно было завершить до конца 2024 года. Из-за того, что подрядчик не уложился в сроки, контракт продлили до полного исполнения обязательств. При этом орловский губернатор Андрей Клычков на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о планах завершить «Титаник» до конца 2026 года.

О приговоре бывшим строителям медцентра читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова