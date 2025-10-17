Четыре вуза из Черноземья ухудшили показатели в российском рейтинге «Три миссии университета»

Опубликован подготовленный российскими составителями «международный рейтинг лучших вузов мира» «Три миссии университета — 2025». В этом году в него вошли девять учебных заведений из регионов Черноземья, четыре из них упали в рейтинге по сравнению с 2024-м, а пять — не изменили позиций. Подрасти не смог никто. Составители ухудшили оценку Белгородскогого технического госуниверситета имени Шухова (БГТУ, опорный вуз), Воронежского государственного медуниверситета имени Бурденко (ВГМУ), Воронежского госуниверситета (ВГУ), Тамбовского госуниверситета (ТГУ).

Первым среди представителей Черноземья и в группе 49–57 среди российских вузов в рейтинге идет Белгородский национальный исследовательский госниверситет (БелГУ). Он остался практически на той же позиции, что и год назад. В 2024-м БелГУ был в группе 47–58 среди вузов РФ, а вот в 2023-м он занимал более престижные строки 42–48.

В международном ранжировании рейтинга БелГУ вошел в группу 1201–1300. Там он соседствует с Бангладешским инженерно-технологическим университетом в Дакке, столице Бангладеш и с Бирмингемским городским университетом в Бирмингеме, Англия. За год положение БелГУ в международном рейтинге не изменилось. Он был в той же группе 1201–1300, а в 2023-м получал более высокую оценку — 1001–1100.

БГТУ, ВГМУ, ВГУ и Курский госмед расположились в рейтинге на позициях 78–112 по РФ и на строчках 1501–1750 в международном ранжировании.

БГТУ имени Шухова в 2024 года получал более высокую оценку — 67–81 в российской части рейтинга и 1401–1500 в международном списке. А в 2023-м вуз при той же оценке в международном ранжировании, в российском списке занял группу 74–85, что близко к его текущим показателям.

в 2024 года получал более высокую оценку — 67–81 в российской части рейтинга и 1401–1500 в международном списке. А в 2023-м вуз при той же оценке в международном ранжировании, в российском списке занял группу 74–85, что близко к его текущим показателям. ВГМУ имени Бурденко тоже немного снизил позиции по сравнению с 2024-м: тогда он находился в группе 67–81 в РФ и на строчках 1401–1500 в международном списке. В 2023 году ВГМУ при этом получал примерно ту же оценку, что и сейчас. Он занимал строчки 86–127 в российской части списка и 1501–1750 — в международной.

тоже немного снизил позиции по сравнению с 2024-м: тогда он находился в группе 67–81 в РФ и на строчках 1401–1500 в международном списке. В 2023 году ВГМУ при этом получал примерно ту же оценку, что и сейчас. Он занимал строчки 86–127 в российской части списка и 1501–1750 — в международной. Спад на протяжении как минимум трех лет наблюдается в позициях ВГУ в рейтинге. Годом ранее он вместе с ВГМУ был в группе 67–81 по РФ (в мире — группа 1401–1500). В 2023-м ВГУ был в РФ на строчках 62–73 (1301–1400 в общемировом списке).

в рейтинге. Годом ранее он вместе с ВГМУ был в группе 67–81 по РФ (в мире — группа 1401–1500). В 2023-м ВГУ был в РФ на строчках 62–73 (1301–1400 в общемировом списке). Курский государственный медуниверситет (КГМУ), который сейчас находится в РФ в группе 78–112, практически не изменил позиции с 2024 года. Тогда он был в РФ на строчках 82–113, а в мире — в той же группе 1501–1750, что и сейчас. А по сравнению с 2023-м оценка КГМУ даже улучшилась (86–127 строчки по РФ) при той же оценке в международном зачете.

Еще четыре представителя Черноземья попали в последнюю группу рейтинга среди вузов РФ 113–156 (1751–2000 в международном ранжировании).

Это Тамбовский технический госуниверситет (ТГТУ, опорный вуз), Тамбовский госуниверситет имени Державина (ТГУ), Орловский госуниверситет имени Тургенева (ОГУ, опорный вуз) и Воронежский технический госуниверситет (ВГТУ, тоже опорный).

ТГТУ практически не меняет своего положения в течение трех лет. В 2024-м вуз был на строчках 114–152 в российской части списка, в 2023-м — в почти аналогичной группе 128–154. Место вуза в хвосте глобального рейтинга последние три года не менялось.

практически не меняет своего положения в течение трех лет. В 2024-м вуз был на строчках 114–152 в российской части списка, в 2023-м — в почти аналогичной группе 128–154. Место вуза в хвосте глобального рейтинга последние три года не менялось. ВГТУ три года демонстрирует точно такую же динамику в рейтинге, как и ТГТУ.

три года демонстрирует точно такую же динамику в рейтинге, как и ТГТУ. ТГУ имени Державина ощутимо упал в российском срезе рейтинга 2025 года. Сейчас он находится в группе 113–156, тогда как в 2024-м университет занимал строки 82–113, а в 2023-м — 86–127. В глобальном рейтинге ТГУ вылетел в последнюю группу 1751–2000, тогда как предыдущие два года он держалася в предпоследней (1501–1750).

ощутимо упал в российском срезе рейтинга 2025 года. Сейчас он находится в группе 113–156, тогда как в 2024-м университет занимал строки 82–113, а в 2023-м — 86–127. В глобальном рейтинге ТГУ вылетел в последнюю группу 1751–2000, тогда как предыдущие два года он держалася в предпоследней (1501–1750). ОГУ имени Тургенева в 2025 году практически не изменил положения в рейтинге по сравнению с 2024-м (группа 114-152 в российском срезе), однако вуз заметно просел с 2023-го, когда он находился в группе 86–127. ОГУ также перешел из предпоследней группы международного рейтинга (1501–1750) в последнюю (1751–2000), в которой он находится уже два года.

В девятый ежегодный рейтинг «Три миссии университета» в 2025 году вошли 2000 вузов из 112 стран мира. Россия, по мнению составителей ранжирования, «сохранила место в тройке мировых лидеров по количеству участников в списке сильнейших». Число российских вузов, вошедших в топ-2000, за год выросло со 152 до 156.

Мария Свиридова, Сергей Калашников