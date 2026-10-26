Главные новости за 26 октября. Ростов-на-Дону и область
С 26 октября по 16 ноября в Ростовской области изменится расписание 42 пригородных поездов из-за ремонтных работ на железнодорожных путях, сообщили в пресс-службе СКЖД. Корректировки затронут направления из Ростова в Степную, Лихую, Азов, Батайск и Таганрог, а также маршруты между станциями восточной части региона. Время отправления и прибытия отдельных электричек сдвинется от нескольких минут до более чем часа. На направлении Ростов—Таганрог изменения для поезда №6504 будут действовать с 27 октября: он отправится по прежнему графику, но прибудет в Таганрог на 12 минут позже, в 13:17. Пассажирам рекомендуют заранее проверить расписание своих поездов.
Продажи системных антигистаминных препаратов в Ростовской области за январь—сентябрь 2026 года выросли на 21% в денежном выражении, до 633,8 млн руб., сообщила аналитическая компания DSM Group. В натуральном выражении аптеки продали 2,05 млн упаковок против 1,9 млн годом ранее, что соответствует росту на 9,9%. Средневзвешенная цена упаковки увеличилась примерно на 10%, с 280 до 309 руб., что обеспечило значительную часть прироста выручки.
Головинский районный суд Москвы заочно приговорил лидеров группировки «Покровские» Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова к 24 годам колонии строгого режима каждому по делу о рейдерском захвате агрокомплекса «Кущевский», сообщил источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах. Коровайко назначили штраф свыше 303 млн руб., Чебанову — 432 млн руб., также суд постановил конфисковать почти 178 млн руб. и удовлетворил иск агрокомплекса о возмещении материального ущерба на сумму более 138 млн руб. Кроме того, потерпевшим присудили компенсации морального вреда на 10 млн руб. одному и по 1 млн руб. двум другим. По версии следствия, ущерб от захвата активов составил около 1,8 млрд руб.
Ростовская область заняла второе место в России по приросту просроченной более чем на три месяца задолженности по ипотеке на новостройки за январь—август 2026 года: объем неплатежей увеличился на 231 млн руб., до 722 млн руб., сообщили в коллекторском агентстве «Долговой консультант». На вторичном рынке просрочка выросла на 30%, до 6,1 млрд руб. По оценке экспертов, на ситуацию влияют высокая инфляция, стагнация доходов и сложности с рефинансированием кредитов, выданных по высоким ставкам. Значительная часть проблемных займов, по мнению аналитиков, приходится на период ипотечного бума конца 2023 — начала 2024 года, когда кредиты выдавались заемщикам с высокой долговой нагрузкой и небольшим первоначальным взносом.
Уровень воды на нижнем Дону у Аксая, Ростова-на-Дону и Азова останется ниже неблагоприятных отметок как минимум до утра 29 октября, следует из прогноза Гидрометцентра России от 26 октября. Причиной маловодья стал ветровой сгон, начавшийся 23 октября из-за восточного ветра. По прогнозам синоптиков, ветер сохранится в ближайшие дни, его порывы местами могут достигать 15–18 м/с. Низкий уровень воды способен осложнить движение судов на мелководных участках реки, однако сведений о закрытии судоходства или введении ограничений для судов не приводится.