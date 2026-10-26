Продажи лекарств от аллергии на Дону выросли на 21%

Сами препараты — категория, о которой стоит помнить нюанс: системные антигистаминные работают по всему организму, их принимают в таблетках, сиропах или уколах, когда действующее вещество попадает в кровь и разносится по телу. Их берут при одновременном наличии кожного зуда, слезотечения и назальной заложенности — то есть при ярко выраженных симптомах, а не при лёгком дискомфорте.