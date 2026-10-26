Продажи лекарств от аллергии на Дону выросли на 21%
Ростовская область нарастила расходы на борьбу с аллергией заметно быстрее, чем по стране в целом: за январь–сентябрь 2026 года продажи антигистаминных препаратов системного действия здесь достигли 633,8 млн руб. — на 21% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом «Деловая газета. Юг» сообщила пресс-служба аналитической компании DSM Group.
В натуральном выражении донские аптеки продали 2,05 млн упаковок против 1,9 млн годом ранее — прибавка скромнее, 9,9%. А вот средневзвешенная цена упаковки выросла примерно с 280 руб. до 309 руб., то есть на 10%. Иными словами, около половины «денежного» роста на Дону обеспечил ценовой фактор, а не реальный рост числа покупателей.
Сами препараты — категория, о которой стоит помнить нюанс: системные антигистаминные работают по всему организму, их принимают в таблетках, сиропах или уколах, когда действующее вещество попадает в кровь и разносится по телу. Их берут при одновременном наличии кожного зуда, слезотечения и назальной заложенности — то есть при ярко выраженных симптомах, а не при лёгком дискомфорте.