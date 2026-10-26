Ростовская область вошла в ТОП-3 по росту просроченных ипотечных платежей

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов также считает, что рост просрочки по ипотеке в значительной степени обусловлен ухудшением ситуации в российской экономике, «фактической стагнацией располагаемых доходов людей при высокой инфляции, в результате чего многим гражданам стало заметно сложнее обслуживать свои кредиты, в том числе и ипотечные». Кроме этого, по мнению эксперта, определенную роль могло сыграть более медленное снижение ключевой ставки в стране, из-за чего некоторые заемщики, бравшие ипотеку по высоким ставкам в расчете на последующее рефинансирование на более приемлемых условиях, не смогли это сделать.