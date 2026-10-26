Ростовская область вошла в ТОП-3 по росту просроченных ипотечных платежей
Ростовская область занимает второе место в России по росту просроченной задолженности по ипотеке на новостройки. В абсолютном выражении за восемь месяцев текущего года донской регион прибавил 231 млн руб. не погашенного свыше трех месяцев долга по жилищным кредитам на первичном рынке, сообщили в коллекторском агентстве «Долговой консультант».
Абсолютным лидером по данному показателю является Краснодарский край (+957 млн руб.), на втором месте — Московская область (+280 млн руб.). Наибольший объем неплатежей по ипотеке на новостройки сохраняется в Краснодарском крае (4,5 млрд руб.), Москве (2,4 млрд руб.) и Московской области (1,6 млрд руб.).
В Ростовской области на рынке новостроек просроченная задолженность по ипотеке выросла за восемь месяцев этого года на 47% и составила 722 млн руб. На рынке вторичной недвижимости просрочка по ипотеке на Дону выросла в январе-августе на 30% — до 6,1 млрд руб.
«Сегмент ипотеки на строящееся жилье — относительно небольшой. Поэтому любые изменения здесь заметнее. Ситуация не критична, пока доля просроченной задолженности держится на уровне менее 1%. Однако после ужесточения правил семейной ипотеки с 1 октября 2026 года показатель доли просроченной ипотечной задолженности в портфеле может в первое время резко возрасти»,— отмечает генеральный директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов также считает, что рост просрочки по ипотеке в значительной степени обусловлен ухудшением ситуации в российской экономике, «фактической стагнацией располагаемых доходов людей при высокой инфляции, в результате чего многим гражданам стало заметно сложнее обслуживать свои кредиты, в том числе и ипотечные». Кроме этого, по мнению эксперта, определенную роль могло сыграть более медленное снижение ключевой ставки в стране, из-за чего некоторые заемщики, бравшие ипотеку по высоким ставкам в расчете на последующее рефинансирование на более приемлемых условиях, не смогли это сделать.
«Надо отметить, что значительная часть проблемных кредитов — это займы, выданные во время "ипотечного бума" конца 2023 — начала 2024 годов клиентам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом. Многие из таких заемщиков, судя по всему, не рассчитали свои возможности и столкнулись с трудностями по выплатам по ипотеке»,— говорит господин Додонов.
Отметим, что, по данным Объединенного кредитного бюро, в Ростовской области за январь-сентябрь выдали 11,84 тыс. льготных ипотек на 64,04 млрд руб. (средний чек — 5,41 млн руб., средний срок — 343 месяца).
Подробнее о росте просроченной задолженности на Юге России и Северном Кавказе читайте в материале «Review. Юг России» — «Ипотека потянула вниз».