Электрички на Дону с 26 октября переведут на осенний график: изменится 42 маршрута
С 26 октября по 16 ноября 42 пригородных поезда Ростовской области будут следовать по скорректированному расписанию — изменения связаны с ремонтно-путевыми работами на направлениях региона. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.
Направление Ростов — Степная. Поезд № 6872 отправится в 8:46 — на 1 час 1 минуту позже прежнего, в Степную прибудет в 10:13 с тем же сдвигом. Электричка № 6054 выйдет из Ростова по действующему графику, в 15:43, но прибудет в 17:15 — на 9 минут позже.
Самые заметные сдвиги придутся на восток области. Из Ростова в Лихую поезда № 6155 и № 6157 отправятся в 6:23 и 7:52 — на 12 минут позже, — а прибудут в 10:09 (на 12 минут позже) и в 12:17 (на 33 минуты позже) соответственно. Электричка № 6163, наоборот, поедет раньше: отправление в 16:32 и прибытие в 20:21 — на 1 час 2 минуты раньше графика. Состав № 6161 отправится в 17:40 и прибудет в Лихую в 21:29 — на 1 час 8 минут позже, затем продолжит путь до Глубокой.
В обратном направлении поезд № 6156 отправится в 14:58 (на 28 минут раньше) и прибудет в Ростов в 19:01 (на 13 минут раньше). Электричка № 6160 из Шептуховки выйдет в 8:25 (на 14 минут позже), прибытие в 12:52 — на 55 минут позже. Поезд № 6162 отправится в 3:59 по прежнему графику, но приедет в 8:25 — на 55 минут позже. Состав № 6516 из Кутейникова отправится в 6:14 (на 8 минут позже), прибытие в 9:09 (на 15 минут позже). Электричка № 6158, также из Кутейникова, выйдет в 17:57 (на 13 минут позже) и прибудет в 21:55 (на 28 минут позже). Поезд № 6164 отправится в 4:56 (на 25 минут позже), в Ростов приедет в 9:01 — на 16 минут позже.
Узловые маршруты восточного направления — Лихая, Глубокая, Кутейниково, Шептуховка и Усть-Донецкая. Электричка № 6361 отправится из Лихой в Глубокую в 21:31 и прибудет в 22:33 — на 1 час 8 минут позже; маршрут входит в связку Ростов — Лихая — Глубокая. Из Шептуховки в Лихую состав № 6356 отправится в 5:13 и прибудет в 8:11 — на 21 минуту позже, далее следует до Ростова. Поезд № 6170 отправится из Усть-Донецкой в 5:43 по действующему расписанию, прибытие в Ростов в 10:32 — на 13 минут позже. На коротком плече Глубокая — Лихая электричка № 6360 отправится в 11:01 и прибудет в 12:10 — на 17 минут позже, а состав № 6362 выйдет в 18:11 (на 8 минут позже) и приедет в 19:20 (на 11 минут позже). Из Глубокой в Кутейниково поезд № 6365 отправится в 9:20 и прибудет в 11:09 — на 30 минут позже. В обратную сторону электричка № 6364 отправится из Кутейникова в 14:40 и прибудет в Лихую в 17:41 — на 15 минут позже.
Направления на Азов и Батайск. Поезд № 6022 отправится из Ростова в 5:11 и прибудет в Азов в 6:04 — на 3 минуты позже; курсирует в определённые дни. Состав № 6026 выйдет в 13:06 и приедет в 14:14 — на 34 минуты позже. В обратном направлении электричка № 6025 отправится из Азова в 14:28 и прибудет в Ростов в 15:37 — на 20 минут позже. На коротком маршруте Ростов — Батайск поезд № 6402 отправится в 6:35 и прибудет в Батайск в 6:56 — на 10 минут раньше; курсирует по определённым дням.
Направление Ростов — Таганрог. С 27 октября по 16 ноября изменится график поезда № 6504: отправление из Ростова в 11:31 сохранится прежним, а прибытие в Таганрог в 13:17 — на 12 минут позже.