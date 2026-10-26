Электрички на Дону с 26 октября переведут на осенний график: изменится 42 маршрута

Узловые маршруты восточного направления — Лихая, Глубокая, Кутейниково, Шептуховка и Усть-Донецкая. Электричка № 6361 отправится из Лихой в Глубокую в 21:31 и прибудет в 22:33 — на 1 час 8 минут позже; маршрут входит в связку Ростов — Лихая — Глубокая. Из Шептуховки в Лихую состав № 6356 отправится в 5:13 и прибудет в 8:11 — на 21 минуту позже, далее следует до Ростова. Поезд № 6170 отправится из Усть-Донецкой в 5:43 по действующему расписанию, прибытие в Ростов в 10:32 — на 13 минут позже. На коротком плече Глубокая — Лихая электричка № 6360 отправится в 11:01 и прибудет в 12:10 — на 17 минут позже, а состав № 6362 выйдет в 18:11 (на 8 минут позже) и приедет в 19:20 (на 11 минут позже). Из Глубокой в Кутейниково поезд № 6365 отправится в 9:20 и прибудет в 11:09 — на 30 минут позже. В обратную сторону электричка № 6364 отправится из Кутейникова в 14:40 и прибудет в Лихую в 17:41 — на 15 минут позже.