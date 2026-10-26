Опасное маловодье на нижнем Дону сохранится минимум до 29 октября
Уровень воды на нижнем Дону останется ниже неблагоприятных отметок как минимум на ближайшие трое суток. Такой прогноз Гидрометцентр России опубликовал 26 октября: низкую воду ожидают у Аксая, Ростова-на-Дону и Азова. Это подтверждает предупреждение о маловодье до утра 29 октября.
Причину понижения связывают с ветровым сгоном — перемещением воды под действием ветра. Он начался 23 октября из-за восточного ветра; синоптики ожидали, что он продолжится ещё несколько дней. Это временное явление: ветер меняет распределение воды в устье реки, и уровень на отдельных участках снижается.
Погодные условия поддерживают риск дальнейшего сгона. В прогнозе на 26 октября Ростовский гидрометцентр указывал восточный ветер 8–13 м/с, а местами по области — порывы 15–18 м/с. На неделю с 26 по 30 октября синоптики также прогнозировали восточный ветер и отсутствие осадков в регионе в начале недели.
Неблагоприятно низкий уровень — это гидрологическая отметка, при которой вода может осложнять движение судов на мелководье. Сам прогноз не означает, что вся река стала непроходимой: в опубликованной сводке нет данных о закрытии судоходства или ограничениях для судов. Однако владельцам маломерных лодок и катеров стоит учитывать местные глубины и проверять обстановку перед выходом на воду.