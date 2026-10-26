Опасное маловодье на нижнем Дону сохранится минимум до 29 октября

Неблагоприятно низкий уровень — это гидрологическая отметка, при которой вода может осложнять движение судов на мелководье. Сам прогноз не означает, что вся река стала непроходимой: в опубликованной сводке нет данных о закрытии судоходства или ограничениях для судов. Однако владельцам маломерных лодок и катеров стоит учитывать местные глубины и проверять обстановку перед выходом на воду.