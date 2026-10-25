Главные новости за 25 октября. Кавказ
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут назвала Дагестан основным резервом для расширения российских виноградников. На V Российском винодельческом форуме в Геленджике она оценила дополнительные площади, необходимые отрасли, в 20–25 тыс. га, из которых около 15 тыс. га могут прийтись на республику. Речь идет о земле, пригодной для выращивания винограда, а не о готовом плане закладки всех этих площадей, сообщает пресс-служба правительства Дагестана. По словам министра, Россия должна нарастить производство вина на 13–17 млн дал, а для этого ей понадобятся еще 200–250 тыс. тонн винограда. Эти показатели позволят довести долю российского вина на внутреннем рынке примерно с нынешних 60% до 80% за семь—десять лет.
Правительство Ставропольского края опубликовало итоги мониторинга работы муниципалитетов за 2025 год. В опросе участвовали 3030 жителей семи городских и 26 муниципальных округов. Среди городов и округов в лидерах оказались Новоселицкий и Труновский округа, Невинномысск, Железноводск и Красногвардейский округ. Самые низкие оценки получили Минераловодский и Новоалександровский округа, Лермонтов и Ессентуки. Отчёт входит в ежегодную оценку эффективности местного самоуправления; на портале правительства размещены итоги опросов по годам, включая 2025-й, следует из данных портала регионального кабмина.
С 1 января 2027 года минимальный взнос на капитальный ремонт в Ставропольском крае составит 19,17 руб. за кв. м в месяц в домах без лифта и 20,17 руб. — в домах с лифтом. Сейчас собственники платят соответственно 18,17 и 19,17 руб. Таким образом, ставка вырастет примерно на 5,5% и 5,2%. О повышении рассказал генеральный директор краевого Фонда капремонта Павел Корниенко на пресс-конференции в Региональном информационном центре. Новые ставки закрепило постановление правительства края от 16 сентября 2026 года № 495-п. Оно вступит в силу 1 января. Взнос начисляют за каждый квадратный метр принадлежащего собственнику помещения: для квартиры площадью 50 кв. м в доме без лифта платеж увеличится с 908,50 до 958,50 руб. в месяц, в доме с лифтом — с 958,50 до 1 008,50 руб. Разница в обоих случаях составит 50 руб. в месяц, или 600 руб. за год. Речь идет о минимальном размере: собственники могут установить на общем собрании более высокий взнос.
Выручка организаций Ставропольского края в 2025 году составила почти 2,3 трлн руб., сократившись на 10,1% год к году. При этом сальдированный финансовый результат — прибыль прибыльных организаций за вычетом убытков остальных — вырос на 1,8%, до 178,3 млрд руб. Такие данные приводит Северо-Кавказстат в материалах о финансах организаций за 2005–2025 годы. В той же серии статистики ведомство указывает, что рентабельность реализованной продукции поднялась с 8,1% до 8,4%.
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступил с новым заявлением в адрес дагестанской команды после того, как первоначальный поэтический текст спровоцировал общественный скандал. Представители «Зенита» в официальном Telegram-канале выразили сожаление в связи с тем, что предыдущая публикация была воспринята негативно. Руководство клуба с берегов Невы подчеркнуло, что в опубликованных строках не содержалось умысла кого-либо задеть. В обращении, также оформленном в стихотворной форме, говорится, что слова не являлись «ни шуткой, ни насмешкой». Авторы послания отметили, что не стремились «ни обидеть в спешке, ни оскорбить ваш дом и веру никогда».