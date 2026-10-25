Главные новости за 25 октября. Кавказ

С 1 января 2027 года минимальный взнос на капитальный ремонт в Ставропольском крае составит 19,17 руб. за кв. м в месяц в домах без лифта и 20,17 руб. — в домах с лифтом. Сейчас собственники платят соответственно 18,17 и 19,17 руб. Таким образом, ставка вырастет примерно на 5,5% и 5,2%. О повышении рассказал генеральный директор краевого Фонда капремонта Павел Корниенко на пресс-конференции в Региональном информационном центре. Новые ставки закрепило постановление правительства края от 16 сентября 2026 года № 495-п. Оно вступит в силу 1 января. Взнос начисляют за каждый квадратный метр принадлежащего собственнику помещения: для квартиры площадью 50 кв. м в доме без лифта платеж увеличится с 908,50 до 958,50 руб. в месяц, в доме с лифтом — с 958,50 до 1 008,50 руб. Разница в обоих случаях составит 50 руб. в месяц, или 600 руб. за год. Речь идет о минимальном размере: собственники могут установить на общем собрании более высокий взнос.