Работой муниципалитетов довольны от четверти до половины жителей Ставрополья

Правительство Ставропольского края опубликовало итоги мониторинга работы муниципалитетов за 2025 год. В опросе участвовали 3030 жителей семи городских и 26 муниципальных округов. Среди городов и округов в лидерах оказались Новоселицкий и Труновский округа, Невинномысск, Железноводск и Красногвардейский округ. Самые низкие оценки получили Минераловодский и Новоалександровский округа, Лермонтов и Ессентуки. Отчёт входит в ежегодную оценку эффективности местного самоуправления; на портале правительства размещены итоги опросов по годам, включая 2025-й, следует из данных портала регионального кабмина.