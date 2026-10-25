Работой муниципалитетов довольны от четверти до половины жителей Ставрополья
Правительство Ставропольского края опубликовало итоги мониторинга работы муниципалитетов за 2025 год. В опросе участвовали 3030 жителей семи городских и 26 муниципальных округов. Среди городов и округов в лидерах оказались Новоселицкий и Труновский округа, Невинномысск, Железноводск и Красногвардейский округ. Самые низкие оценки получили Минераловодский и Новоалександровский округа, Лермонтов и Ессентуки. Отчёт входит в ежегодную оценку эффективности местного самоуправления; на портале правительства размещены итоги опросов по годам, включая 2025-й, следует из данных портала регионального кабмина.
Среди глав администраций лучший результат показал руководитель Новоселицкого округа Николай Брихачев: работой главы довольны 58% опрошенных. В Железноводске работу мэра Евгения Бакулина положительно оценили 56% жителей. В Невинномысске показатель составил около 53%; в отчетном 2025 году городом руководил Михаил Миненков. Пятерку лидеров по этому показателю замкнули Александровский округ с 52% и Советский округ с 50%.
На противоположном конце рейтинга — Минераловодский и Новоалександровский округа: их главами довольны по 18% жителей. В Георгиевском округе показатель составил 25%, в Петровском — 25,7%, в Ессентуках — 29%. В отчетном году Минераловодским округом руководил Максим Гаранжа, Новоалександровским — Эдуард Колтунов, Ессентуками — Владимир Крутников.
Рейтинг оценивает именно долю удовлетворенных работой главы, а не результаты голосования за конкретные решения или партийные предпочтения. Поэтому цифры показывают ответы участников опроса, но сами по себе не объясняют, какие проблемы повлияли на оценки.
Ежегодный мониторинг шире опроса об удовлетворенности: правительство оценивает муниципалитеты также по экономике, предпринимательству, образованию, культуре, спорту, жилью и ЖКХ, дорожной безопасности и муниципальному управлению. В опубликованном докладе результаты разных направлений приводятся отдельно, поэтому высокая оценка жителей не означает, что муниципалитет занял первое место по всем показателям эффективности.