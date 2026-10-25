«Зенит» принес извинения махачкалинскому «Динамо» за стихи о бородах
Санкт-петербургский футбольный клуб выступил с новым заявлением в адрес дагестанской команды после того, как первоначальный поэтический текст спровоцировал общественный скандал. Представители «Зенита» в официальном Telegram-канале выразили сожаление в связи с тем, что предыдущая публикация была воспринята негативно.
Руководство клуба с берегов Невы подчеркнуло, что в опубликованных строках не содержалось умысла кого-либо задеть. В обращении, также оформленном в стихотворной форме, говорится, что слова не являлись «ни шуткой, ни насмешкой». Авторы послания отметили, что не стремились «ни обидеть в спешке, ни оскорбить ваш дом и веру никогда».
В петербургской команде пояснили, что использованные в тексте отсылки относились к историко-культурному наследию, включая петровскую эпоху и балтийские традиции. Клуб выразил уважение к Дагестану и его жителям, завершив обращение цитатой из произведения Расула Гамзатова о прощении друга.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», перед встречей 12-го тура РПЛ, «Зенит» разместил стихотворение, в котором присутствовали строки о крепости Махачкалы, «бородах, ложащихся на рубахи», а также о том, что «здесь издавна всем бороды рубили догола, и ветер как рукой срывал папахи».
Реакция дагестанской стороны последовала незамедлительно. Магомед Багаудинов, председатель общего собрания учредителей махачкалинского «Динамо», в своем Telegram-канале назвал публикацию переходом «границ дозволенного». Он заявил, что строки о бородах и папахах в исполнении одного из крупнейших клубов страны перед многомиллионной аудиторией неприемлемы, и потребовал публичных извинений от руководства «Зенита» в адрес болельщиков дагестанской команды и всех жителей республики.
После этого петербургский клуб и выпустил ответное обращение, в котором выразил сожаление о возникшем недопонимании. Встреча между «Зенитом» и «Динамо» из Махачкалы состоится в воскресенье, стартовый свисток запланирован на 18:30 по московскому времени.