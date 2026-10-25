«Зенит» принес извинения махачкалинскому «Динамо» за стихи о бородах

Руководство клуба с берегов Невы подчеркнуло, что в опубликованных строках не содержалось умысла кого-либо задеть. В обращении, также оформленном в стихотворной форме, говорится, что слова не являлись «ни шуткой, ни насмешкой». Авторы послания отметили, что не стремились «ни обидеть в спешке, ни оскорбить ваш дом и веру никогда».