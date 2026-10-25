Выручка компаний Ставрополья снизилась на 10,1%, прибыль выросла

За двадцать лет номинальная выручка организаций края выросла с 264,7 млрд руб. в 2005 году почти до 2,3 трлн руб. в 2025-м, а финансовый результат — с 15,3 млрд до 178,3 млрд руб. Все эти суммы приведены в текущих ценах: статистика не учитывает изменение покупательной способности денег. Поэтому двадцатилетнее увеличение рублей нельзя считать таким же ростом реального объема бизнеса. Данные Северо-Кавказстата подтверждают движение показателей, но сами по себе не объясняют причины падения выручки в 2025 году.