Выручка компаний Ставрополья снизилась на 10,1%, прибыль выросла
Выручка организаций Ставропольского края в 2025 году составила почти 2,3 трлн руб., сократившись на 10,1% год к году. При этом сальдированный финансовый результат — прибыль прибыльных организаций за вычетом убытков остальных — вырос на 1,8%, до 178,3 млрд руб. Такие данные приводит Северо-Кавказстат в материалах о финансах организаций за 2005–2025 годы. В той же серии статистики ведомство указывает, что рентабельность реализованной продукции поднялась с 8,1% до 8,4%.
Наибольшую выручку получили организации торговли: 724,9 млрд руб., на 4,6% меньше, чем годом ранее. Обрабатывающие производства заняли второе место с 599,7 млрд руб. и прибавили 1,7%. Выручка предприятий, обеспечивающих край электроэнергией, газом и паром, выросла на 17,9%, до 237,1 млрд руб. В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве она увеличилась на 0,4%, до 191,6 млрд руб.
Снижение выручки не означает, что весь оборот бизнеса в крае упал. Северо-Кавказстат считает эти показатели по-разному: выручка отражает финансовую отчетность организаций, а оборот включает также стоимость отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. По данным ведомства, оборот организаций края в 2025 году, напротив, увеличился на 4,7%, до 2,9 трлн руб. Торговля обеспечила 44,1% этого оборота; обрабатывающие производства — 604,8 млрд руб., на 7,7% больше, чем годом ранее. Поэтому динамику оборота нельзя напрямую подменять динамикой выручки.
Рост сальдированного результата на фоне падения общей выручки также складывается из разнонаправленных итогов отраслей и компаний. Например, выручка «Ставролена» в 2025 году снизилась на 17%, до 52,5 млрд руб., а масложирового предприятия «Ресурс» — на 30%, до 24,2 млрд руб. В то же время «Россети Северный Кавказ» увеличили выручку на 35%, до 73,6 млрд руб.; однако их чистый убыток по РСБУ составил 12,8 млрд руб. Эти примеры показывают, почему рост совокупного финансового результата не обязательно сопровождается ростом выручки у каждого крупного участника рынка.
За двадцать лет номинальная выручка организаций края выросла с 264,7 млрд руб. в 2005 году почти до 2,3 трлн руб. в 2025-м, а финансовый результат — с 15,3 млрд до 178,3 млрд руб. Все эти суммы приведены в текущих ценах: статистика не учитывает изменение покупательной способности денег. Поэтому двадцатилетнее увеличение рублей нельзя считать таким же ростом реального объема бизнеса. Данные Северо-Кавказстата подтверждают движение показателей, но сами по себе не объясняют причины падения выручки в 2025 году.