Федералы отвели Дагестану роль главного виноградного резерва России
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут назвала Дагестан основным резервом для расширения российских виноградников. На V Российском винодельческом форуме в Геленджике она оценила дополнительные площади, необходимые отрасли, в 20–25 тыс. га, из которых около 15 тыс. га могут прийтись на республику. Речь идет о земле, пригодной для выращивания винограда, а не о готовом плане закладки всех этих площадей, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.
По словам министра, Россия должна нарастить производство вина на 13–17 млн дал, а для этого ей понадобятся еще 200–250 тыс. тонн винограда. Эти показатели позволят довести долю российского вина на внутреннем рынке примерно с нынешних 60% до 80% за семь—десять лет.
Нынешняя площадь российских виноградников, по оценке Минсельхоза, к концу 2026 года может составить 116 тыс. га. За пять лет она выросла с 99 тыс. до 113 тыс. га. Урожай 2025 года достиг 955 тыс. тонн — на 27% больше, чем в 2021 году. В министерстве рассчитывают, что и в 2026 году сбор по стране останется около прошлогоднего уровня, несмотря на погодные сложности. Лут связала перспективу роста с поиском и оценкой новых земель: Минсельхоз и Ассоциация виноградарей и виноделов России использовали, в частности, дистанционное зондирование. По ее словам, часть подходящих участков застроили или перевели в другие категории; закон о виноградарстве и виноделии дает механизм для определения таких земель.
Дагестан уже входит в число крупнейших виноградарских регионов страны. В марте правительство республики сообщало о 24,1 тыс. га плодоносящих виноградников; более 5 тыс. га оснащены капельным орошением. Региональная стратегия предусматривает к 2035 году 34,7 тыс. га виноградных насаждений, из них 31,5 тыс. га — в плодоносящем возрасте. Для сравнения, федеральная оценка в 15 тыс. га потенциального прироста почти вдвое превышает этот региональный ориентир прироста от нынешней общей площади. Это разные показатели: федеральная цифра описывает найденный резерв виноградопригодных земель, а 34,7 тыс. га — цель действующей стратегии республики.
Масштабирование потребует воды и инвестиций. По данным правительства республики, четыре проекта по созданию виноградников общей площадью 1,35 тыс. га рассчитаны на 2024–2028 годы; к марту было заложено более 500 га с капельным поливом. Инвестиции превысили 1,42 млрд руб., проекты создали более 200 постоянных рабочих мест. В этой связи обеспечение орошения становится одним из практических условий расширения, наряду с доступом к земле и посадочному материалу.
Текущий сбор показывает, что рост площадей не гарантирует ежегодного увеличения урожая. К 16 октября хозяйства республики собрали 180 тыс. тонн винограда. Власти ожидали 280 тыс. тонн за год — меньше, чем 302,1 тыс. тонн в 2025-м. Замглавы профильного комитета Ахмед Ахмедов объяснил снижение последствиями весенних паводков: вода подтопила виноградники и повредила корни, а хозяйства не могли вовремя провести химическую обработку. Весной посадки не проводили; осенью республика планировала заложить 500 га.