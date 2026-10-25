Федералы отвели Дагестану роль главного виноградного резерва России

Нынешняя площадь российских виноградников, по оценке Минсельхоза, к концу 2026 года может составить 116 тыс. га. За пять лет она выросла с 99 тыс. до 113 тыс. га. Урожай 2025 года достиг 955 тыс. тонн — на 27% больше, чем в 2021 году. В министерстве рассчитывают, что и в 2026 году сбор по стране останется около прошлогоднего уровня, несмотря на погодные сложности. Лут связала перспективу роста с поиском и оценкой новых земель: Минсельхоз и Ассоциация виноградарей и виноделов России использовали, в частности, дистанционное зондирование. По ее словам, часть подходящих участков застроили или перевели в другие категории; закон о виноградарстве и виноделии дает механизм для определения таких земель.