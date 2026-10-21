Главные новости за 21 октября. Ростов-на-Дону и область
В сентябре банки выдали жителям Ростовской области 2,095 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 11,48 млрд руб. По сравнению с августом число сделок выросло на 103%, а объем — на 103%. Средний кредит составил 5,48 млн руб., срок — 28 лет и 9 месяцев. За девять месяцев в регионе оформили 11,84 тыс. льготных ипотек на 64,04 млрд руб.
Исполняющим обязанности министра финансов Ростовской области назначили Андрея Веремейчука. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Юрий Слюсарь. Ранее господин Веремейчук занимал должность первого заместителя министра и курировал вопросы бюджетного планирования и финансового просвещения.
Ростовская область намерена увеличить долю высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте (ВРП) с 18% в 2024 году до 25% к 2030 году. Еще одна цель региональной программы научно-технологического развития — сократить отток высококвалифицированных специалистов на 50%.
В Ростовской области 76% всех возгораний в 2026 году пришлось на пожары, возникшие из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего сбитые дроны падают на земли лесного фонда — именно там затем возникают очаги возгорания.
Ростовская область за девять месяцев 2026 года не освоила бюджетные средства, предусмотренные на кадровый проект в агропромышленном комплексе и развитие научных разработок в селекции и генетике. Общий объем финансирования этих направлений по бюджетной росписи составляет 83,5 млн руб.
Ростовская область за девять месяцев 2026 года освоила 4,8 млрд руб. на реализацию государственной программы «Развитие культуры и туризма». Это 76,5% от объема финансирования, предусмотренного сводной бюджетной росписью, следует из отчета регионального правительства.