Ростовская область увеличит долю высокотехнологичных отраслей до 25% к 2030 году
Ростовская область намерена увеличить долю высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте (ВРП) с 18% в 2024 году до 25% к 2030 году. Еще одна цель региональной программы научно-технологического развития — сократить отток высококвалифицированных специалистов на 50%. Соответствующая информация содержится в докладе регионального Минэкономики, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Программа предусматривает развитие технологичных производств, поддержку инновационных компаний и укрепление научной инфраструктуры. В числе 14 приоритетных направлений — беспилотные системы, цифровые производства, инновационные агротехнологии, биоэкономика и технологическое предпринимательство.
Для достижения кадровой цели региону необходимо увеличить численность высококвалифицированных специалистов на 2,5 тыс. человек. С 2010 по 2024 год их количество сократилось с 16,4 тыс. до 11,2 тыс.
По итогам 2025 года шесть из десяти показателей научно-технологического развития выполнены полностью, два — частично. Численность исследователей составила 5,035 тыс. человек при плане 5,1 тыс., а доля исследователей младше 40 лет достигла 43,3% при целевом значении 47,9%.
По итогам Национального рейтинга научно-технологического развития за 2024 год Ростовская область заняла 11-е место, поднявшись на шесть позиций. Результаты рейтинга за 2025 год ожидаются в декабре 2026 года.