Ростовская область увеличит долю высокотехнологичных отраслей до 25% к 2030 году

Ростовская область намерена увеличить долю высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте (ВРП) с 18% в 2024 году до 25% к 2030 году. Еще одна цель региональной программы научно-технологического развития — сократить отток высококвалифицированных специалистов на 50%. Соответствующая информация содержится в докладе регионального Минэкономики, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».