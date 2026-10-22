Nvidia откроет первый в Центральной Азии хаб ИИ в Таджикистане
Американская корпорация Nvidia откроет в Таджикистане первый в Центральной Азии хаб искусственного интеллекта, сообщает таджикское агентство «Азия-Плюс».
О создании хаба было объявлено 21 октября в Берлине на конференции Nvidia GTC 2026. Площадка займется подготовкой кадров в сфере ИИ и внедрением технологий физического искусственного интеллекта.
Хаб будет функционировать на базе площадки Area AI, официально открытой в январе 2026 года в Душанбе. Как отмечается, он будет работать при поддержке крупнейшей технологической компании мира. В сферу интересов хаба войдет в том числе робототехника, а также внедрение таких технологий в промышленность Таджикистана и стран региона.