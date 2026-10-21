Исполняющим обязанности министра финансов Дона стал Андрей Веремейчук
Исполняющим обязанности министра финансов Ростовской области назначили Андрея Веремейчука. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Ранее Андрей Веремейчук занимал должность первого заместителя министра и курировал вопросы бюджетного планирования и финансового просвещения.
Как сообщал «Ъ-Ростов», исполняющая обязанности министра финансов Ростовской области Лариса Аношина ушла на новое место работы. Какую именно должность займет чиновница, пока неизвестно.
О готовящемся уходе госпожи Аношиной донские СМИ писали еще накануне: источники говорили об окончании контракта и увольнении по собственному желанию.