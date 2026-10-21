На культуру и туризм Ростовской области направили 4,8 млрд рублей
Ростовская область за девять месяцев 2026 года освоила 4,8 млрд руб. на реализацию государственной программы «Развитие культуры и туризма». Это 76,5% от объема финансирования, предусмотренного сводной бюджетной росписью, следует из отчета регионального правительства.
Общий объем финансирования программы на 2026 год утвержден в размере 6,3 млрд руб., из которых по сводной бюджетной росписи предусмотрено 5,6 млрд руб. Фактические расходы за январь—сентябрь составили 4,8 млрд руб.
Крупнейшая статья расходов — комплекс мероприятий по созданию условий для развития культуры. На него по бюджетной росписи предусмотрено 3,6 млрд руб., из которых за девять месяцев освоено 3,5 млрд руб., или 81,3%.
На региональный проект «Развитие культуры» предусмотрено более 1 млрд руб. За отчетный период расходы составили 706,1 млн руб., или 66,3% от годового объема финансирования. В рамках проекта запланировано 21 мероприятие, десять из них выполнены.
На проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящий в национальный проект «Семья», выделено 480,7 млн руб. По итогам девяти месяцев освоено 267,9 млн руб., или 55,7%. Среди предусмотренных мероприятий — ремонт учреждений культуры, оснащение библиотек и детских школ искусств.
На развитие туристической инфраструктуры по региональному проекту «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» предусмотрено 174,2 млн руб. Из этой суммы освоено 168 млн руб., или 96,4%.
Власти региона заявляют об отсутствии рисков недостижения предусмотренных годовых показателей государственной программы. При этом в отчете зафиксированы отдельные нарушения сроков выполнения работ на объектах культуры и реставрации памятников.