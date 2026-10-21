На Дону не освоили 84 млн рублей на кадры и селекцию в АПК

Ростовская область за девять месяцев 2026 года не освоила бюджетные средства, предусмотренные на кадровый проект в агропромышленном комплексе и развитие научных разработок в селекции и генетике. Общий объем финансирования этих направлений по бюджетной росписи составляет 83,5 млн руб., следует из отчета регионального правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».