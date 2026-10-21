На Дону не освоили 84 млн рублей на кадры и селекцию в АПК
Ростовская область за девять месяцев 2026 года не освоила бюджетные средства, предусмотренные на кадровый проект в агропромышленном комплексе и развитие научных разработок в селекции и генетике. Общий объем финансирования этих направлений по бюджетной росписи составляет 83,5 млн руб., следует из отчета регионального правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
На проект «Кадры в агропромышленном комплексе» предусмотрено 67,4 млн руб., однако расходы за девять месяцев не производились. Власти прорабатывают с Минсельхозом России перенос основной реализации мероприятия по привлечению квалифицированных работников на 2027 год. Также корректируется мероприятие по модернизации объектов для привлечения кадров.
На развитие селекции и генетики в бюджете заложено более 16 млн руб., но средства также не освоены. В частности, под вопросом проведение молекулярно-генетических исследований племенного крупного рогатого скота: региональные власти обсуждают с федеральным министерством снятие федерального финансирования и перенос мероприятия на 2027 год.
В целом на государственную программу развития сельского хозяйства Ростовской области в 2026 году предусмотрено 5,15 млрд руб. За девять месяцев освоено 3,1 млрд руб., или 60,2% бюджета.