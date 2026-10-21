В Ростовской области с падением обломков БПЛА в этом году связаны 76% пожаров
В Ростовской области 76% всех возгораний в 2026 году пришлось на пожары, возникшие из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил замгубернатора региона Сергей Бодряков в ходе пресс-конференции «Интерфакс. Юг».
Чаще всего сбитые дроны падают на земли лесного фонда — именно там затем возникают очаги возгорания. Нередко такие инциденты фиксируются в ночное время, что усложняет обнаружение и локализацию.
С начала года в области зарегистрировано 1,7 тыс. ландшафтных пожаров, пройденная огнём площадь превысила 100 га; при этом и количество возгораний, и площади в текущем году снизились. Отдельно зафиксировано 59 лесных пожаров общей площадью почти 885 га; ущерб от них составил 27,8 млн рублей — почти на 10 млн больше, чем годом ранее.