В Ростовской области выдача льготной ипотеки выросла вдвое в сентябре 2026 года

Общероссийская статистика ОКБ показывает, что сентябрьский ажиотаж был связан именно с завершением прежнего режима программы: банки выдали 70,37 тыс. льготных ипотек на 430,68 млрд руб. — вдвое больше августовского результата. При этом за третий квартал выдачи по стране оставались ниже прошлогодних: 135,13 тыс. кредитов на 819,97 млрд руб., что на 11% меньше по числу и на 7% по сумме. Директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов ожидал, что в октябре—ноябре месячный объем выдач снизится до 140–150 млрд руб.