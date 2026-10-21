В Ростовской области выдача льготной ипотеки выросла вдвое в сентябре 2026 года
В сентябре банки выдали жителям Ростовской области 2,095 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 11,48 млрд руб. По сравнению с августом число сделок выросло на 103%, а объем — на 103%. Средний кредит составил 5,48 млн руб., срок — 28 лет и 9 месяцев. За девять месяцев в регионе оформили 11,84 тыс. льготных ипотек на 64,04 млрд руб. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро в исследовании по итогам сентября.
Резкий рост совпал с последним месяцем прежних условий семейной ипотеки. С 1 октября размер ставки и максимальную сумму кредита привязали к числу детей в семье, а льготный период ограничили 15 годами. Для Ростовской области ставка теперь составляет 10% для семьи с одним ребенком младше семи лет, 8% — с двумя детьми, 6% — с тремя, 4% — с четырьмя и 2% — с пятью и более детьми. Лимиты кредита составляют от 6 млн до 10 млн руб. Новые правила утвердил Минфин; они действуют для договоров, заключенных с 1 октября.
В сентябре льготные программы обеспечили 60% всех ипотечных кредитов в области и 73% их общего объема. Отдельно Сбербанк сообщил, что доля семейной ипотеки в денежных выдачах достигла 77,2%, прибавив 8,6 процентного пункта к августу. Это один из самых высоких показателей среди крупных регионов.
Сентябрьский всплеск продолжил череду резких колебаний, связанных с ожиданиями перемен в программе. В июне заемщики также спешили оформить семейную ипотеку из-за обсуждавшегося ужесточения правил с 1 июля, но тогда изменения перенесли. В июле выдача льготных кредитов на Дону снизилась почти вдвое: банки предоставили 391 кредит на 1,9 млрд руб., против 762 кредитов на 4 млрд руб. в июне. Эти цифры ОКБ приводил в публикации о региональном рынке.
Ипотечный рынок области рос и до сентябрьского пика. По данным Ростовского отделения Банка России, которые опубликовал «Коммерсантъ», за январь—август жители региона оформили почти 19 тыс. ипотечных кредитов на 81,6 млрд руб. — на 34% больше по количеству и на 38% по сумме, чем за тот же период 2025 года. Средний размер кредита вырос на 3%, до 4,4 млн руб. В ЦБ одним из факторов роста назвали стремление заемщиков успеть заключить договор до изменения семейной программы.
Общероссийская статистика ОКБ показывает, что сентябрьский ажиотаж был связан именно с завершением прежнего режима программы: банки выдали 70,37 тыс. льготных ипотек на 430,68 млрд руб. — вдвое больше августовского результата. При этом за третий квартал выдачи по стране оставались ниже прошлогодних: 135,13 тыс. кредитов на 819,97 млрд руб., что на 11% меньше по числу и на 7% по сумме. Директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов ожидал, что в октябре—ноябре месячный объем выдач снизится до 140–150 млрд руб.