Главные новости за 21 октября. Кубань, Крым, Адыгея
Госсовет — Хасэ Адыгеи восьмого созыва в четвертый раз подряд наделил Мурата Хапсирокова полномочиями сенатора РФ — представителя регионального парламента в Совете Федерации. Впервые он был делегирован в верхнюю палату в 2012 году; ранее работал в коммерческих структурах и был депутатом Госсовета по спискам «Единой России».
Утром 21 октября жители Кубани столкнулись с массовыми сбоями банковских приложений, сервисов операторов связи и маркетплейсов — по числу жалоб регион вошел в топ-5 по России. Точная причина сбоя не установлена, при этом проблемы с платежами и доставкой SMS через Единый ЦУПИС были устранены к 05:11.
В 2026 году цена 21-дневной путевки в приморские детские лагеря России выросла в среднем на 10–15%, в Анапском районе — примерно на 10% из-за роста расходов на безопасность и содержание лагерей. Дополнительные затраты связаны с усиленным мониторингом акватории, многоступенчатой фильтрацией воды, ежедневной очисткой пляжей, дефицитом вожатых и подорожанием железнодорожных билетов.
Гендиректора ООО «Восточный путь» Сергея Островского признали виновным в хищении топлива на 89,7 млн рублей, поставленного «Новороссийской топливной компанией» в 2019–2020 годах. Суд назначил ему 5 лет условно, но Краснодарский краевой суд счел наказание чрезмерно мягким и заменил его на 5 лет колонии общего режима, взяв осужденного под стражу в зале суда.
Вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун на Всероссийской тарифной конференции в Сочи сообщил, что на развитие инфраструктуры в регулируемых тарифах заложили свыше 25 млрд руб., из них более 14,5 млрд — на объекты электроэнергетики. Он подчеркнул, что тарифная политика должна быть предсказуемой и справедливой, а глава краевого департамента госрегулирования тарифов Сергей Милованов получил Почетную грамоту ФАС.
Центру спасения дельфинов «Дельфа» передадут специализированный реанимобиль для помощи морским млекопитающим на побережье Черного и Азовского морей — в Анапском районе, Геленджике и других территориях, где ранее не было постоянной спецтехники. Машина с транспортировочной ванной, УЗИ и экспресс-анализами появится к началу сезона массовых выбросов дельфинов, когда без своевременной помощи вероятность их гибели достигает 100%.