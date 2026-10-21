В тарифы на развитие инфраструктуры Кубани заложили более 25 млрд рублей

Вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун принял участие в ежегодной всероссийской тарифной конференции в Сочи. Он рассказал, что в этом году на развитие инфраструктуры в регулируемых тарифах заложили свыше 25 млрд руб., из них более 14,5 млрд — на строительство и реконструкцию объектов электроэнергетики. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.