В тарифы на развитие инфраструктуры Кубани заложили более 25 млрд рублей
Вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун принял участие в ежегодной всероссийской тарифной конференции в Сочи. Он рассказал, что в этом году на развитие инфраструктуры в регулируемых тарифах заложили свыше 25 млрд руб., из них более 14,5 млрд — на строительство и реконструкцию объектов электроэнергетики. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.
Евгений Пергун заявил, что тарифная политика должна быть предсказуемой, а ценообразование — справедливым, поскольку от этого зависят устойчивое развитие инфраструктуры и экономики региона, а также его инвестиционная привлекательность. По его словам, важно, чтобы решения были сбалансированы, прозрачны и понятны.
На конференции обсудили тарифное регулирование в сферах газоснабжения, обращения с ТКО и электроэнергетики, в том числе электросетевого комплекса. Также говорили о контрольно-надзорной деятельности, законодательных изменениях и антимонопольном контроле.
Кроме того, руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края Сергей Милованов получил Почетную грамоту Федеральной антимонопольной службы в рамках мероприятия.