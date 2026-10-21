Мурата Хапсирокова наделили полномочиями сенатора РФ от Адыгеи

Мурату Хапсирокову 48 лет. Он окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», работал в коммерческих структурах. В 2008 году стал заместителем премьер-министра Адыгеи Мурата Кумпилова и официальным представителем республики при президенте РФ. В 2011 году был избран депутатом Госсовета по спискам «Единой России», а годом позже получил полномочия сенатора.