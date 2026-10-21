Мурата Хапсирокова наделили полномочиями сенатора РФ от Адыгеи
Госсовет — Хасэ Адыгеи восьмого созыва наделил Мурата Хапсирокова полномочиями сенатора РФ — представителя регионального парламента в Совете федерации. Как сообщает правительство республики, он займет этот пост в четвертый раз подряд. Впервые господин Хапсироков был делегирован в верхнюю палату парламента в 2012 году.
Мурату Хапсирокову 48 лет. Он окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», работал в коммерческих структурах. В 2008 году стал заместителем премьер-министра Адыгеи Мурата Кумпилова и официальным представителем республики при президенте РФ. В 2011 году был избран депутатом Госсовета по спискам «Единой России», а годом позже получил полномочия сенатора.
Отец сенатора Крым-Гери Хапсироков с 1994 года возглавлял управление делами Генеральной прокуратуры РФ, позднее занимал должность помощника главы администрации президента России. Мурат Хапсироков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2017 году и орденом Дружбы в 2022 году.